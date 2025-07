Ceará tem maior média na redação do Enem entre escolas públicas do Brasil; veja lista

A Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Marta Maria Giffoni, localizada em Acaraú, município a 244,77 km de Fortaleza, teve média de 912,1 na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024, a maior entre as instituições públicas de ensino do País. Em 11º lugar, a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Vicente de Paulo da Costa, do mesmo município, teve 876,9 na prova. As informações são dos microdados que foram disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC) e analisados pelo Diário do Nordeste.

Em segundo lugar, após a escola cearense, está o Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no Rio Grande do Sul, cujos alunos tiraram, em média, 904,3 na redação. Em seguida, aparece a Escola Estadual Joaquim Soares da Silva, unidade de Goianápolis, em Goiás, com média de 900.

Completando o Top 5 das melhores médias entre as escolas públicas estão o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CAp-Coluni), de Minas Gerais, com 893,4, e o Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) João Henrique de Almeida Souza, em Teresina, no Piauí, com média de 890,2.

Para esse levantamento, a reportagem calculou a média da nota de redação dos alunos de cada escola, desconsiderando aqueles que os alunos que tiraram zero em alguma das provas ou que a redação continha algum erro, como fuga ao tema, parte desconectada ou em branco.

Estratégias para ser a primeira do Brasil entre escolas públicas na redação do Enem

Uma das primeiras vitórias da EEEP Marta Giffoni foi alcançar uma participação massiva no Enem entre os alunos. Dos 166 alunos que iniciaram 2023 matriculados nas turmas de 3º ano na escola profissional de tempo integral de Acaraú, 164 fizeram a prova.

A unidade não chegou a 100% de participação porque um jovem faleceu no decorrer do ano letivo e um outro optou por não fazer porque já estava no mercado de trabalho e não tinha aspiração ao ensino superior.

A escola também desenvolveu laboratórios de redação que englobam os alunos desde o 1º ano, com focos distintos de competências e habilidades em cada série. Há, entre as estratégias, o estímulo à leitura através de oficinas de redação.

A unidade também faz uso de plataformas para treinamento de redação, com feedback sobre escrita e participação em concursos de redação. Os professores fazem aulas dialogadas com temáticas emergentes, o que auxilia na contextualização sobre temas que podem cair na prova.

Legenda: Área interna da Escola de Educação Profissional Marta Maria Giffoni de Sousa Foto: Divulgação Escola de Educação Profissional Marta Maria Giffoni de Sousa

Na redação do Enem 2023, o desempenho expressivo dos alunos foi o seguinte:

15 alunos - 980 pontos

33 alunos - 960 pontos

39 alunos - 940 pontos

30 alunos - 920 pontos

12 alunos - 900 pontos

27 alunos - entre 800 e 899 pontos

8 alunos - abaixo de 800 pontos

As dez maiores médias entre escolas públicas na redação do Enem 2024

EEEP Marta Maria Giffoni de Sousa — Acaraú (CE) Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria — Santa Maria (RS) Escola Estadual Joaquim Soares da Silva — Goianápolis (GO) Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Viçosa (CAp-Coluni) — Viçosa (MG) Ceti João Henrique de Almeida Souza — Teresina (PI) Colégio Tiradentes Santa Maria — Santa Maria (RS) Cefet de Minas Gerais — Araxá (MG) Colégio de Aplicação — Macaé (RJ) Colégio Militar Tiradentes III — Bacabal (MA) Colégio Tiradentes — Ijuí (RS)

Veja o desempenho das escolas públicas na redação do Enem 2024

Consulte a tabela abaixo para buscar o resultado de alguma escola pública na média da redação do Enem 2024. Use a caixa de texto para fazer uma busca pelo nome do estado, da cidade ou da instituição de ensino.

Resultado geral na redação

Considerando todas as escolas, tanto públicas quanto privadas, o Ceará tem três entre as dez escolas com maiores médias da redação. Nesse caso, os melhores resultados foram obtidos por escolas particulares.

Em primeiro lugar está o Colégio Apogeu de Ensino Fundamental e Ensino Médio de Juiz de Fora, em Minas Gerais, com média de 931,9. As escolas cearenses ocupam o 4º, o 8º e o 10º lugares.

Na 4ª posição está o Farias Brito Colégio de Aplicação, com média de 928. Em seguida, entre as escolas cearenses, está o Colégio Farias Brito Pré-Vestibular Central, no 8º lugar, com 927,1. Já na 10ª posição está o Colégio Diocesano Padre Anchieta, de Limoeiro do Norte.

As dez maiores médias na redação do Enem 2024

Colégio Apogeu de Ensino Fundamental e Ensino Médio — Juiz de Fora (MG) Colégio Ipiranga — Petrópolis (RJ) Colégio Regina Coeli — Veranópolis (RS) Farias Brito Colégio de Aplicação — Fortaleza (CE) Colégio CPI Area Leão — Teresina (PI) Colégio Classe A — Campo Grande (MS) Sistema de Ensino Equipe Integrado Eireli - Epp — Belém (Pará) Colégio Farias Brito Pré-Vestibular Central — Fortaleza (CE) Colégio CEV Unidade Jockey — Teresina (PI) Colégio Diocesano Padre Anchieta — Limoeiro do Norte (CE)

Pesquise o desempenho da sua escola

A tabela abaixo contém as médias de todas as escolas, públicas e privadas, na prova de redação em 2024. Busque uma instituição, cidade ou estado para ver o resultado.