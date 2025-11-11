Evandro Leitão lança na COP30 iniciativa para combater crise climática em Fortaleza

O prefeito Evandro Leitão lançou, nesta terça-feira (11), durante a COP30, o Observatório de Riscos Climáticos de Fortaleza — plataforma criada pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan) para monitorar, em tempo real, temperatura, chuvas, ilhas de calor e ocorrências da Defesa Civil.

A ideia do Observatório é integrar informações sobre áreas de risco, limpeza urbana e estações meteorológicas para criar um mapa dinâmico do impacto climático sobre a população — e reforçar o discurso de justiça climática, ao priorizar os territórios mais vulneráveis.

“Os dados vão orientar ações para mitigar o calor na cidade e melhorar o tempo de resposta da Defesa Civil”, disse Evandro.

Veja também Inácio Aguiar COP30: o que Elmano e Evandro vão apresentar ao mundo em nome do Ceará

Oportunidade política

O lançamento em Belém teve também valor político: posiciona Fortaleza no debate global sobre adaptação climática e amplia a visibilidade do prefeito na agenda ambiental.

A iniciativa integra a Política Municipal de Mudança do Clima, lançada em setembro, e reforça medidas como o aumento de 38% nas áreas verdes e a limpeza de canais para prevenir alagamentos.

“Conhecer a fundo os riscos é essencial para formular políticas públicas robustas”, afirmou o presidente do Ipplan, Artur Bruno.