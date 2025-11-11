Diário do Nordeste
COP30: o que Elmano e Evandro vão apresentar ao mundo em nome do Ceará

Ambos vão destacar ações de educação ambiental, valorização de biomas e justiça climática

Inácio Aguiar inacio.aguiar@svm.com.br
(Atualizado às 10:28)
Inácio Aguiar
Legenda: As agendas de Evandro e Elmano, ainda que não combinadas entre os gestores, são complementares
Foto: Davi Rocha e Thiago Gadelha

Na COP30, que começou oficialmente na segunda-feira (10) em Belém do Pará, o governador Elmano de Freitas e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, levarão ao evento da ONU agendas complementares que mostram projetos em andamento no Ceará na luta contra a crise climática.

Transição energética e resiliência climática

Elmano participará da abertura oficial do evento, ao lado do presidente Lula, e comandará o painel “Do Nordeste para o Mundo”, destacando o papel da Caatinga e do hidrogênio verde no combate às mudanças climáticas.

O Ceará apresentará o seu hub de H₂V no Complexo do Pecém — com US$ 30 bilhões previstos em investimentos — e lançará o novo Inventário Estadual de Emissões de Gases de Efeito Estufa.

Cidades mais preparadas para o calor extremo

Já Evandro representará as cidades da América Latina em debates sobre adaptação urbana. Lançará o Observatório dos Riscos Climáticos, com sensores em bairros periféricos de Fortaleza, e defenderá o uso de biometano de aterros sanitários como energia limpa.

Ambos também vão destacar ações de educação ambiental, valorização de biomas e justiça climática.

As agendas, ainda que não combinadas entre os gestores, se completam. Enquanto Elmano foca no papel estratégico do Ceará para a transição energética global, Evandro mostra como a capital se adapta localmente aos efeitos das mudanças climáticas.

