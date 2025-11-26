Diário do Nordeste
Estudante cearense vence prêmio nacional com trabalho sobre profetas da chuva e IA

Jovem de 16 anos usou Inteligência Artificial para analisar as previsões climáticas de agricultores do Interior do Ceará.

Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Ceará
Três pessoas, duas mulheres e um homem, com camisetas verdes e um logo de anéis coloridos, sorriem segurando livros intitulados 'Resposta às Mudanças Climáticas: Livro de Resultados' em frente a um fundo azul vibrante.
Legenda: Raul Souza recebeu prêmio ao lado das vencedoras das categorias Mestre e Doutor, Elizângela Aparecida dos Santos, e Ensino Superior, Manuelle da Costa Pereira.
Foto: Jéssica Bezerra.

O estudante cearense Raul Victor Magalhães Souza, de 16 anos, venceu a categoria de ensino médio do 31º Prêmio Jovem Cientista com um trabalho sobre os 'profetas da chuva'. A premiação é promovida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e teve os vencedores anunciados nesta quarta-feira (26). 

Outro trabalho que saiu do Ceará também foi destaque na premiação, com o 2º lugar do estudante Isac Diógenes Bezerra, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), na categoria Ensino Superior. O universitário criou um sistema de baixo custo para monitorar o consumo de água, por meio do conceito da Internet das Coisas.

Raul estuda na Escola Estadual de Ensino Médio Deputado Joaquim de Figueiredo Correia, localizada no bairro Benfica, em Fortaleza. 

O aluno discutiu em seu projeto os saberes populares centenários dos profetas da chuva, que fazem previsões de quadra chuvosa com base em observação da natureza, aliados ao uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA). Ele criou um sistema que chegou à conclusão que as previsões climáticas chegaram a ter 94,5% de precisão. 

O tema, intitulado "Desenvolvimento de uma ferramenta de aprendizado de máquina para predição pluviométrica baseada nos saberes dos profetas da chuva do Vale do Jaguaribe, Ceará", foi orientado pelo professor Helyson Lucas Bezerra Braz. 

Uso da Inteligência Artificial 

O aluno e o professor criaram um sistema chamado Inteligência Artificial (IA) dos Profetas da Chuva. O modelo foi construído com uma tecnologia de aprendizado de máquina e a interface chamada Streamlit, que é uma biblioteca de código aberto baseado na linguagem de programação Python. 

Leia mais sobre o projeto.

O sistema foi abastecido com informações de seis profetas da chuva dos municípios de Iracema, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, e Russas, todos na região do Vale do Jaguaribe. Os dados foram divididos dessa forma: 

  1. fenômenos atmosféricos (halo lunar, barra de nuvem no início do ano, alto brilho do Sete-Estrelo); 
  2. fatores botânicos (florescer do mandacaru, observação da embiratanha, florescer do juazeiro);
  3. comportamento animal (borboleta preta, aranha-caranguejeira, rã, formigueiros

A IA dos Profetas da Chuva foi treinada com registros coletados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no período entre 1981 e 2024. Após a coleta de informações, os dados eram cruzados e passavam por processos de limpeza e padronização. 

Avô foi incentivo 

O avô de Raul, o agricultor Luiz Maia, foi a inspiração do jovem para iniciar o projeto. Ele conheceu mais sobre os profetas da chuva e resolveu fazer uma pesquisa científica em parceria com o Laboratório de Farmacologia de Venenos, Toxinas e Lectinas da Universidade Federal do Ceará (UFC). Ele se interessa pelo tema desde que cursava o Ensino Fundamental. 

No 1º ano do ensino médio, ganho uma bolsa do CNPq e, desde então, tem desenvolvido diversos trabalhos de fôlego, reconhecidos pela escola. Ele pretende seguir a pesquisa premiada. 

“Nossa próxima etapa é ampliar o banco de dados para conseguir previsões ainda mais precisas. Com o aprimoramento do sistema, seria possível oferecer às prefeituras do Vale do Jaguaribe, porque acredito que a utilização dessa ferramenta é muito importante”, disse o estudante. 

