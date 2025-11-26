Black Friday da Le´Loyn Parfums traz até 70% de desconto em perfumes importados

A Black Friday da Le’Loyn Parfums chega com descontos de até 70% em perfumes importados, criando a maior oportunidade do ano para quem deseja garantir fragrâncias premium com procedência e curadoria especializada. A ação reúne ofertas selecionadas nas lojas físicas e no e-commerce, reforçando o acesso às marcas mais desejadas da perfumaria mundial.

Com um portfólio reconhecido pela seleção cuidadosa e pela variedade de grandes grifes, a perfumaria apresenta referências internacionais como Prada, Hermès, Gucci, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Chloé, Yves Saint Laurent, Montblanc, Versace, Coach, Burberry, Azzaro, BVLGARI, Lancôme, Valentino, Jimmy Choo, Givenchy, Jean Paul Gaultier e Lacoste, entre outras casas que consolidam a exclusividade e a originalidade do mix oferecido.

O portfólio inclui ainda fragrâncias árabes das casas Orientica, Armaf, Al Wataniah, Nusuk e Riffs, além de um atendimento que transforma cada visita em uma experiência sensorial marcante.

“Preparamos uma Black Friday completa, com descontos relevantes e variedade. É a melhor oportunidade do ano para garantir perfumes importados com procedência e curadoria”, afirma Isabelle Rebouças, gerente de Marketing.

A experiência de compra também ganha protagonismo durante a campanha, com consultores treinados, atendimento personalizado e ambientação sensorial nas lojas. No site, consumidores encontram ofertas selecionadas e opções de entrega para todo o Brasil.

Com a iniciativa, a Le’Loyn Parfums busca ampliar o acesso à alta perfumaria e oferecer ao público a chance de adquirir fragrâncias desejadas com vantagens inéditas — mantendo seu compromisso com qualidade e sofisticação.

Confira promoções

- Dolce & Gabbana Devotion EDP 30ml: de R$ 549 por R$ 379

- Calvin Klein EDT 200ML: de R$ 659 por R$ 369

- Bottega Veneta Eau Legere EDT 50ML: de R$ 1500 por R$ 450

- Mercedes Benz AMG Red Thrill EDP 60ML: de R$ 550 por R$ 269

- Azzaro Pour Homme EDT 30ML: de R$ 179 por R$ 119

- Chloé Nomade EDP 30ML: de R$ 569 por 359

- Kit Coffret Women Secret Gold Seduction EDP 100ML: de R$ 319 por R$ 239

- Givenchy Gentleman Society Extreme EDP 100ML: de R$ 799 por R$ 479

- Jacques Bogart Silver Scent EDT 100ML: de R$ 479 por R$ 299

- Montblanc Starwalker EDT 75ml: de R$ 699 por R$ 349

- Jimmy Choo I Want Choo Forever EDP 100ML: de R$ 999 por R$ 599

- 4711 Eau de Cologne 200ML: de R$ 279 por R$ 179

- Boss Hugo Man EDT 200L: De R$ 769 Por R$ 499

- Marina de Bourbon Style Royal EDP 100ML De R$ 565 Por R$ 339

- Lacoste Essential EDT 125ML De R$ 559 Por R$ 339

Serviço

Le’Loyn Parfums

Site: www.leloynparfums.com.br

WhatsApp: (85) 98895-1846 https://wa.me/5585988951846

Instagram: @leloynparfums https://www.instagram.com/leloynparfums/

Linktree: https://linktr.ee/leloyn