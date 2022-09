Homem invade creche armado para perseguir outro no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza

Uma creche foi invadida no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, por um homem armado que estava perseguindo outro nesta terça-feira (6). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ambos conseguiram fugir do local.

Conforme a pasta, o Grupo de Segurança Escolar (GSE) do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionado e permaneceu no local por horas. Não se sabe que circunstância levou à perseguição que acabou envolvendo a creche.

Uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) sobrevoou a região para localizar os suspeitos. Equipes da Força Tática (FT) da PMCE também participaram das buscas

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investigará o caso.