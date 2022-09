Carga de placas solares desviada do Pecém e avaliada em R$ 600 mil é recuperada pela Polícia Civil

Uma carga de placas solares avaliada em R$ 600 mil foi recuperada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) durante a operação "Solares", que desarticulou um grupo criminoso interestadual especializado em desviar cargas e revender os produtos roubados.

O carregamento recuperado tinha como destino Belém do Pará e foi desviado no Porto do Pecém, no Ceará, no último dia 27 de julho.

Ao todo, quatro pessoas foram presas durante as três fases da ofensiva, sendo um por mandado de prisão preventiva, e três detidos em flagrante. Dois motoristas envolvidos na organização estão foragidos. Os alvos são dos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Entre os presos está Olavo Cirilo Costa, detido em 27 de agosto em Pernambuco, e apontado como o intermediador entre os receptadores e os motoristas responsáveis por desviar as cargas.

Além dele, foram presos em flagrante em 31 de agosto os irmãos Eduardo Pires de Almeida Junior, Dhiego Pires de Almeida e Gean Charles Pires, que estavam envolvidos diretamente na receptação da carga e na comercialização dos produtos, segundo a PC-CE.

Apreensões

Os alvos possuem uma empresa na Paraíba, onde vendiam placas solares, e foram flagrados com 161 unidades dos produtos roubados. Com os suspeitos ainda foram localizados armas, munições e a quantia de R$ 60 mil. Eles foram autuados em flagrante por receptação e por posse irregular de arma de fogo.

Outras 500 placas solares foram localizadas pela força-tarefa em um galpão localizado às margens da Rodovia PB-073. As investigações permanecem com objetivo de prender mais envolvidos no esquema criminoso.