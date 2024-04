Fiona Harvey, apontada como a verdadeira 'Martha' de Bebê Rena, critica a atriz que a interpretou

Apontada como inspiração para a stalker Martha, da série “Bebê Rena”, Fiona Harvey, de 58 anos, criticou a escalação da atriz Jessica Gunning para dar vida ao papel. A mulher ainda afirmou ter a intenção de processar a Netflix pela produção.

De acordo com o jornal The Sun, Fiona citou o peso da artista ao criticar a representação. “Há uma atriz gorda que deveria ser eu”, debochou ela.

Além disso, a graduada em Direito ainda rebateu as acusações de que teria perseguido o criador e protagonista da série, Richard Gadd, argumentando ser mais bonita do que ele: “Sou muito atraente. Ele não é o Brad Pitt”.

PROCESSO

Ainda conforme o veículo, Fiona pretende processar a Netflix pela forma como é retratada na produção. A decisão foi tomada após fãs da série a encontrarem na internet e a bombardearem com mensagens abusivas.

“As pessoas provavelmente estão dizendo que sou um assassino em massa. Isso não pode continuar. Eu vou chutar a bunda deles”, declarou.

Quando perguntada sobre quem a defenderia na ação, Harvey revelou que fará o trabalho ela mesma: “Sou uma advogada altamente competente, eu tenho que fazer isso sozinha. Eu sou muito boa”.

CONHEÇA A HISTÓRIA QUE INSPIROU “BEBÊ RENA”

Criador da série, Gadd revelou ter baseado o enredo da produção em um episódio pessoal, quando foi perseguido por uma cliente de um pub em que trabalhava, em Londres. Apesar de negar a perseguição, Harvey admitiu ter conhecido o ator quando ele era barman em um bar da capital inglesa.

Combinando a experiência com as vivenciadas por pessoas que conhece, o escritor criou, em 2019, o show de humor “Baby Reindeer”. Fiona contou ter mantido contato com Richard durante as primeiras apresentações do projeto, chegando a enviar uma calça à ele como forma de comemorar a atração.

O show fez sucesso e acabou tendo a história comprada pela Netflix, que a transformou na série “Bebê Rena”. Afirmando não ver Gadd há, pelo menos, 12 anos, Fiona falou sobre a produção: “Este é um programa para jovens de 20 e poucos anos. As pessoas sem vida, sem emprego, seja o que for”.

Assistida mais de 13 milhões de vezes desde o seu lançamento, em 11 de abril, a série envolveu tanto o público que os espectadores começaram a desenvolver especulações sobre as inspirações para cada personagem, colocando a graduada em direito e outras pessoas relacionadas à Richard sob os holofotes.

O escritor, então, veio a público, através de publicação no Instagram, pedir que os fãs da série parem com as teorias e alegações: “Pessoas que amo, com quem trabalhei e admiro estão sendo injustamente apanhadas em especulações. Por favor, não especule sobre quem poderia ser qualquer uma das pessoas na vida real. Esse não é o objetivo do nosso show.”