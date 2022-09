Bombeiro militar da Reserva, de 64 anos, é morto a tiros em Fortaleza; suspeito é preso em flagrante

Um bombeiro militar da Reserva Remunerada, de 64 anos, foi morto a tiros, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza, na última segunda-feira (5). Poucas horas depois, um suspeito de cometer o crime, de 57 anos, foi preso em flagrante, no Município de Paraipaba.

O subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) José Carlos Rodrigues foi baleado em na Rua Taquari e não resistiu aos ferimentos. A pistola que pertencia ao militar foi subtraída, de acordo com a Polícia Civil do Ceará (PC-CE).

Polícia Civil do Ceará Em nota Durante os trabalhos policiais, equipes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) identificaram um suspeito do crime. Após buscas, Edmilson Alves Cavalcante foi encontrado na localidade de Cacimbão dos Tabosas, em Paraipaba."

Ao ser abordado, Edmilson se apresentou como policial militar, o que não é verdade, segundo a PC-CE. Com ele, foi apreendida a pistola da vítima, um revólver calibre 38, munições, um par de algemas e uma identidade funcional extraviada.

O suspeito foi levado à sede do DHPP, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado, furto e uso de documento falso. Contra ele, já havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Comarca de Belo Horizonte (Minas Gerais), por outro homicídio.

A PC-CE ressaltou que a população pode contribuir com as investigações policiais, com informações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

"As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número (85) 3257-4807, do DHPP. O sigilo e o anonimato são garantidos", completa a Polícia Civil, em nota.

