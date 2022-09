Quem era o alvo do ataque que deixou uma criança morta e outra ferida em Fortaleza

Um homem de 28 anos e duas crianças foram baleados durante ação criminosa, em Fortaleza. O adulto era o alvo do ataque. Francisco Cristiano Barroso, dono de uma extensa ficha criminal, tinha saído de uma unidade prisional poucas horas antes de ser assassinado, no bairro Messejana.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que Francisco já tinha sido condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também consta que ele tem passagens pelos crimes de: homicídio, receptação, associação criminosa e porte e posse ilegal de arma de fogo.

Francisco Cristiano completaria 29 anos no próximo dia 21 deste mês de setembro. Ele e a prima, de apenas dois anos, foram alvejados por disparos de arma de fogo e não resistiram aos ferimentos.

A terceira vítima baleada é uma menina de sete anos. Ela foi socorrida e não corre risco de morte. A menina foi atingida no braço e na perna e deve passar por cirurgias.

Todos estavam dentro de uma residência, que foi invadida

Ainda não há informações sobre o que motivou o crime. A SSPDS afirma que diligências para capturar os envolvidos na ocorrência são realizadas por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.

COMO DENUNCIAR

Conforme a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com denúncias feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

