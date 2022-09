Farmacêutico é alvo de golpe e perde mais de R$ 11 mil em saldo do FGTS em Fortaleza

Um farmacêutico de Fortaleza foi alvo de um golpe que sacou mais de R$ 11 mil do saldo do seu Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Estelionatários conseguiram modificar a senha e o e-mail do aplicativo Caixa Tem e fizeram um saque no Pix, além de entre cinco e seis empréstimos da modalidade saque-aniversário.

Fábio Chaves contou, em entrevista à TV Verdes Mares nesta sexta, que acordou com uma mensagem da Caixa informando que ele havia sacado R$ 1 mil, valor que ele não havia solicitado. Ao tentar entrar no app, percebeu que havia perdido o acesso.

Ao chegar no banco, o farmacêutico foi informado que caiu em um golpe. Segundo a instituição bancária, uma investigação foi aberta e ele deve receber retorno em 15 dias úteis.

O Sistema Verdes Mares solicitou informações à Caixa Econômica Federal, que ainda não retornou a demanda.

Alerta

O delegado Carlos Teófilo, titular da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), destacou que os estelionatários do caso do farmacêutico devem ter utilizado um documento falso para ir ao banco e conseguir mudar os acessos e fazer até saques na boca do caixa.

Isso, segundo o delegado, pode incorrer "em um falha de segurança da instituição bancária". Ele alerta para que a população fique atenta a esse tipo de golpe e não repasse quaisquer dados.

"Hoje o sonho do estelionatário é conseguir se apropriar do aplicativo do banco da pessoa, e, para isso, eles utilizam diversas formas", aponta titular da DDF.

Um crime comum, conforme Carlos Teófilo é entrar em contato com as vítimas usando um número espelhado do banco, para que eles não desconfiem. "Eles induzem a vítima a ir ao banco para realizar comandos dados por eles, e partir daí eles conseguem ter acesso aos dados bancários da pessoa", explica.

A dica é atentar-se a links maliciosos e mensagens pedindo dados, ações que um banco nunca faria: "Jamais um banco vai pedir para você ir até um caixa eletrônico fazer comandos e nem vão pedir senhas".