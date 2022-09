Preso suspeito de envolvimento em morte de bebê no Pici, em Fortaleza

Um homem de 27 anos foi preso, nesta sexta-feira (2), suspeito de envolvimento na morte de um bebê de 9 meses, ocorrida no último dia 20 de agosto, no bairro Pici, em Fortaleza.

Durante os trabalhos policiais, um mandado de prisão temporária foi solicitado ao Poder Judiciário. O suspeito foi localizado no bairro Barra do Ceará e conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde o mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado foi cumprido.

O suspeito, que já possui passagens por roubo e corrupção de menor, encontra-se à disposição da Justiça. O nome dele não foi divulgado.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) segue realizando diligências no intuito de identificar e localizar outros suspeitos do crime.

Entenda o crime

Um bebê de apenas 9 meses foi atingido por uma "bala perdida" e morreu, em Fortaleza, no dia 20 de agosto, no bairro Pici. Dois homens também ficaram feridos na ação criminosa.

O Diário do Nordeste apurou que dois homens armados chegaram ao local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. O alvo seria um rapaz que ficou ferido e fugiu da ação criminosa. Entretanto, outro homem e o bebê de 9 meses também foram baleados. A terceira vítima lesionada não procurou atendimento médico.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.