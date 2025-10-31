Diário do Nordeste
Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
Montagem de assalto no Pici

Segurança

Homens armados assaltam alunos dentro de academia de Fortaleza

O caso aconteceu no bairro Pici, na noite desta segunda-feira (26); uma pessoa foi presa

Redação 27 de Fevereiro de 2024
Sucata deteriorada após incêndio

Ceará

Incêndio atinge sucata no Pici na tarde desta sexta-feira (23); assista

Três viaturas de combate a incêndio e dois caminhões-tanque foram deslocados para o local para debelar as chamas, que foram controladas por volta de 15h

Redação 23 de Fevereiro de 2024
Fachada da DHPP - Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Fortaleza

Segurança

Preso suspeito de envolvimento em morte de bebê no Pici, em Fortaleza

Suspeito foi conduzido para a DHPP, onde o mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado foi cumprido

Redação 02 de Setembro de 2022
viatura do batalhão de polícia ambiental em fortaleza

Segurança

Mulher é presa por maus-tratos a três cachorros no bairro Pici, em Fortaleza

Os cães foram recolhidos e encaminhados a uma instituição de proteção animal

Redação 11 de Março de 2022
bala perdida no Pici

Segurança

Dona de casa morre ao ser atingida por bala perdida no Pici, em Fortaleza

Além da vítima de 61 anos, ação criminosa deixou um homem em estado grave

Redação 25 de Outubro de 2021
Motorista de aplicativo é ameaçado com arma de fogo na cabeça e tem carro roubado no Pici

Segurança

Motorista de aplicativo é ameaçado com arma de fogo na cabeça e tem carro roubado no Pici

Um dos suspeitos, que usava tornozeleira eletrônica, foi preso em flagrante. A Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo da vítima

Redação 16 de Abril de 2021

Segurança

Armas de fogo são apreendidas pela PM com suspeitos de tentar invadir comunidade no Pici

Troca de tiros ocorreu enquanto policiais militares faziam um patrulhamento na rua Santo Amaro. Dois revólveres calibre 38 foram apreendidos

Redação 27 de Junho de 2020

Segurança

Polícia prende homem suspeito de guardar armas para grupo criminoso no bairro Pici

Com o suspeito, a polícia apreendeu duas armas de fogo e uma grande quantidade de munição.

Redação 21 de Maio de 2020

Segurança

Motociclista com antecedentes criminais é executado no Bairro Pici, em Fortaleza

Os suspeitos estavam em um carro.

Redação 17 de Maio de 2020
