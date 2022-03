Mulher é presa por maus-tratos a três cachorros no bairro Pici, em Fortaleza

Uma mulher foi presa em flagrante por crime ambiental de maus-tratos a três cachorros no bairro Pici, em Fortaleza. Policiais receberam denúncia anônima sobre a situação dos cachorros, e foram até a residência da suspeita nessa quinta-feira (10).

A prisão de Abigail Meneses da Silva, 53, foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE). Após o flagrante, a mulher foi conduzida à a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Os três cachorros foram recolhidos e encaminhados a uma instituição de proteção animal.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o telefone (85) 3247-2630, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), ou ainda pelo e-mail: dpma.ceara@gmail.com.