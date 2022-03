Operação da PF investiga corrupção em licitações na compra de livros escolares em Beberibe

Na manhã desta sexta-feira (11), a Polícia Federal deflagrou a operação policial "Livro Oculto", em Beberibe, no litoral-leste do Ceará. Em atuação conjunta com a Controladoria Geral da União, a ação tem o objetivo de instruir inquérito policial para apurar fraudes, exigências e pagamentos de propinas a servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para aquisição de livros didáticos no município, entre os anos de 2019 e 2020.

Segundo informações da PF, domicílios estão sendo investigados nas cidades de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Pindoretama, Iguatu e Jucás. 70 policiais federais e 10 servidores da CGU cumprem 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela 15ª Vara da Justiça Federal.

As buscas têm como objetivo apreender mídias digitais, aparelhos celulares, bens e documentos.

Investigações

De acordo com a polícia, as investigações tiveram início em junho de 2020. O trabalho conjunto da PF e CGU identificou indícios de esquema criminoso envolvendo pagamento de propina a servidores públicos, empresas de fachada, sobrepreço, superfaturamento dos bens licitados e lavagem de dinheiro decorrente de desvios de recursos públicos federais em licitações para aquisição de livros didáticos.

A apuração da PF indica que os investigados atuam em outros processos licitatórios no Estado do Ceará, já tendo sido indiciados em outros inquéritos policiais por crimes similares.

Ainda segundo a PF, as investigações continuam com análise do material apreendido na operação policial e do fluxo financeiro dos suspeitos.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de lavagem de dinheiro, fraudes em licitações, associação criminosa, corrupção ativa e passiva.

