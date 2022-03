Chefe de grupo criminoso de Sobral é preso em apartamento de luxo em Fortaleza

O chefe de uma organização criminosa atuante em Sobral foi preso em um apartamento de luxo, em área nobre no bairro Cocó, em Fortaleza, na última quinta-feira (10). Um comparsa do suspeito também foi preso no local em uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Um veículo avaliado em R$ 370 mil também foi apreendido.

Segundo informações da polícia, os dois homens são investigados por participação em, pelo menos, oito homicídios ocorridos em Sobral, no interior do Estado.

Eles estavam com mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio e por integrar organização criminosa. Além das capturas, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em desfavor da dupla.

