Dona de casa morre ao ser atingida por bala perdida no Pici, em Fortaleza

Uma dona de casa morreu e um homem foi socorrido em estado grave na tarde desse domingo (24) ao serem vítimas de uma bala perdida no bairro Pici, em Fortaleza. O alvo da ação criminosa não chegou a ser atingido.

Segundo testemunhas, o crime ocorreu na rua Oito de Dezembro, mesmo endereço da vítima. Cármen Silva Evangelista Sousa, de 61 anos, seguia para casa quando foi baleada. Já o homem alvejado pelos tiros não teve a identificação confirmada.

As duas vítimas foram socorridas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Autran Nunes. Cármen morreu no equipamento de saúde, enquanto o homem precisou ser transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF).

Ainda conforme moradores que presenciaram os disparos, os suspeitos da ação chegaram em uma motocicleta e atiraram contra o desafeto, que não foi baleado.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre as investigações da ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda retorno.