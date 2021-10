Suspeito de cometer latrocínio no Ceará é capturado no Rio de Janeiro

O trabalho em cooperação realizado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ceará resultou na captura de um foragido da Justiça, na última quinta-feira (20). Valdivan Cardoso Miguel (38), conhecido como “Rogerinho”, é investigado pela autoria em um crime de latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido em 2016, em Tabuleiro do Norte.

Equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a partir de informações da Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte, identificaram o paradeiro do suspeito, que foi encontrado em uma residência no município de Japeri (RJ).

Na captura, não foram encontradas armas ou entorpecentes com o homem. Ele foi conduzido sob escolta e se encontra à disposição da Justiça para que seja feito o recambiamento dele para o Ceará.

Após três meses de apuração, os investigadores cearenses constataram que o homem encontrava-se naquele estado. Deste modo, com apoio do serviço de inteligência da PCRJ, os policiais civis conseguiram encontrar o paradeiro do suspeito.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o telefone/WhatsApp (85) 3101-0181.

As denúncias também podem ser feitas ainda para a Delegacia Municipal de Tabuleiro do Norte, pelo número (88) 3424. 3811. O sigilo e o anonimato são garantidos.