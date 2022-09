Saiba estado de saúde da criança baleada dentro de casa, durante ataque criminoso em Fortaleza

A vítima sobrevivente do ataque criminoso ocorrido no bairro Messejana, em Fortaleza, não corre risco de morte. A menina, de 7 anos, foi baleada no braço e na perna. Ela segue hospitalizava e deve passar por cirurgias.

Três pessoas foram alvejadas na ação. Um homem de 28 anos e uma criança de dois anos não resistiram aos ferimentos e morreram. A menina foi identificada como Maria Alice de Sousa Justino.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontou que os responsáveis pelo crime invadiram a residência, tendo como objetivo alvejar o adulto. O homem havia deixado unidade do sistema prisional na sexta-feira (2).

TRAGÉDIA

Após a morte do homem, os criminosos assassinaram a prima dele, de apenas 2 anos, com quatro tiros. Maria Alice chegou a ser encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos dos disparos e faleceu.

Não há informações sobre o grau de parentesco da menina de 7 anos, com o homem alvo do ataque

A SSPDS afirma que diligências para capturar os envolvidos na ocorrência são realizadas por equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.

COMO DENUCIAR

Conforme a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com denúncias feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.