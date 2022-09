Criança de 2 anos e homem são assassinados durante tiroteio em Fortaleza

Um tiroteio no bairro Messejana, em Fortaleza, foi registrado na comunidade Lagoa Seca na noite de sábado (3). Na ocasião, uma criança, identificada pelas autoridades policiais como Maria Alice de Sousa Justino, de 2 anos, e um homem de 28 anos morreram. Além disso, outras criança de 7 anos ficou ferida.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apontou que os responsáveis pelo crime invadiram a residência e executaram o adulto. O homem havia deixado unidade do sistema prisional na sexta-feira (2).

Após a morte do homem, os criminosos assassinaram a prima dele, de apenas 2 anos, com quatro tiros. Maria Alice chegou a ser encaminhada ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos dos disparos e faleceu.

Além dela, outra menina de 7 anos foi ferida e socorrida em seguida, e não teve estado de saúde divulgado até então.

Antecedentes criminais

O homem morto no ataque não teve identidade divulgada, mas possuía antecedentes criminais por homicídio doloso, receptação, associação criminosa, corrupção de menor, porte e posse irregular de arma de fogo, tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Ainda conforme o exposto pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as diligências para capturar os envolvidos na ocorrência foram realizadas por equipes da equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Já os primeiros levantamentos no local foram realizados Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A pasta pontuou que detalhes do trabalho policial não serão divulgados para não comprometer as investigações.

Como denunciar

Conforme a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, com denúncias feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.





