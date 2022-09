Secretário da Defesa Civil de Potengi é morto a tiros dentro de veículo no Ceará

Foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (6), Mauro Filho, de 58 anos, secretário da Defesa Civil do município de Potengi, no Interior do Ceará.

De acordo com as primeiras informações policiais, o homem foi assassinado dentro de um veículo no bairro Centro,em Potengi. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizam diligências para identificar e capturar os suspeitos do homicídio.

Ainda conforme a SSPDS, a Perícia Forense esteve no local e colheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Araripe.

O Diário do Nordeste tentou entrar em contato com a Prefeitura de Potengi, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.



As denúncias podem ser feitas ainda pelo telefone (88) 3530-1685 da Delegacia Municipal de Araripe. O sigilo e o anonimato são garantidos.