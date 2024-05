Homem é morto dentro de salão de beleza em Fortaleza

Um homem, suspeito de chefiar uma facção criminosa cearense, foi morto a tiros em um salão de beleza, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (17). O caso é investigado pela 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) equipes das Polícias Civil e da Militar foram acionadas ao local. "Conforme as primeiras informações, a vítima, um homem de 22 anos, foi lesionado por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial. A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local", detalhou a SSPDS.

A vítima possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo. "As investigações estão a cargo da 6ª Delegacia do DHPP, unidade da Polícia Civil que realiza diligências com o objetivo de elucidar o caso", finalizou a Pasta.