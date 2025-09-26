Membro de facção será julgado por matar vítima que não forneceu a senha do celular

A Justiça decidiu pronunciar, ou seja, levar ao Tribunal do Júri o membro da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) Clenilson Braz Freitas, conhecido como 'Lindo'. O homem é acusado de integrar a organização criminosa, invadir uma residência, fazer uma família refém e assassinar uma vítima que teria se negado a fornecer a senha do próprio celular dela.

Os magistrados da 6ª Vara do Júri de Fortaleza consideraram que o crime aconteceu com a possibilidade de motivo torpe. Francisco Natan Uchoa Silva foi morto a tiros na noite de 25 de fevereiro de 2024, no bairro Mondubim.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu pela pronúncia, enquanto a defesa alegou a ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu. Outros dois faccionados teriam participado da ação criminosa, mas não foram identificados. Ainda não há data para o julgamento acontecer.

SUPOSTA PARTICIPAÇÃO NO COMANDO VERMELHO

De acordo com a denúncia, a vítima estava dentro de casa quando os homens armados invadiram o local perguntando quem estava escondido ali. Clenilson teria incentivado os comparsas a quebrarem os dedos de Francisco Natan, em uma tentativa de torturá-lo em troca da senha do aparelho celular.

No momento da invasão também estavam na residência a namorada dele e um filho dela. Os criminosos ainda teriam agredido as demais vítimas e se apossado do celular da mulher, que só não foi morta porque deu a eles a senha.

A investigação apontou que o trio integra a GDE e cometeu o crime "visando impor a autoridade e o domínio na região do crime". Os acusados acreditavam que Francisco Natan era simpatizante da facção rival Comando Vermelho (CV).

Natan teria tentado fugir do local, mas foi assassinado no entorno da residência. Em seguida, os homicidas fugiram e Clenilson foi preso horas depois.

EXPANSÃO DO CV

Nos últimos meses, o Comando Vermelho vem expandindo sua atuação no Ceará. A tomada de territórios que historicamente eram da GDE foi confirmada nas últimas semanas, quando membros da facção carioca soltaram fogos de artifício para sinalizar a atuação em determinados bairros de Fortaleza e da Região Metropolitana.