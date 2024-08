Fortaleza terá novo corredor exclusivo de ônibus na BR-116 ligando Centro e Messejana; veja detalhes

A viagem de transporte público entre o Centro de Fortaleza e o bairro Messejana deve ficar mais ágil, nos próximos anos, com a implantação de corredor exclusivo para ônibus na BR-116. A obra, orçada em R$ 127,4 milhões, será financiada pelo Governo Federal, mas ainda não tem prazo para começar.

O projeto, elaborado e divulgado pela Prefeitura de Fortaleza desde 2018, foi um dos selecionados para receber repasse do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no eixo de mobilidade urbana sustentável. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

O corredor deve funcionar como extensão do BRT da avenida Aguanambi, seguindo do bairro de Fátima até o Terminal de Messejana, conforme detalha Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf).

“É uma faixa exclusiva de ônibus, com estações no canteiro central, pra melhorar a velocidade dos coletivos. Também haverá novas calçadas e ciclovias na BR-116, que já é muito mais avenida da cidade do que BR. Já perdeu as características de rodovia”, frisa.

O secretário afirma que o principal objetivo, além de “melhorar a segurança viária da BR, onde ocorrem muitos acidentes”, é dar celeridade ao transporte coletivo urbano. “A BR tem mais faixas na cidade, mas apresenta retenções, sobretudo nos horários de pico. Da periferia até o Centro, o passageiro vai ganhar tempo no dia a dia.”

O túnel a ser construído no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, anunciado pela gestão municipal em 2023, “também faz parte desse corredor”, como observa Samuel Dias.

A previsão é de que as obras de implementação dele sejam iniciadas até o início de 2025, com recurso municipal.

"Atraso" de seis anos

Legenda: Edição do Diário do Nordeste de 28/06/2018 registrou anúncio feito pela Prefeitura de Fortaleza Foto: Reprodução/Arquivo DN

O corredor exclusivo ligando o Centro ao bairro Messejana já havia sido anunciado na segunda gestão do prefeito Roberto Cláudio, em 2018. A obra entre os KM 1 e 10 da BR-116 chegou a ser licitada, com estimativa de início em outubro daquele ano – mas nunca se concretizou.

“Ainda este ano, a BR-116 contará com 12 km de faixa exclusiva. A partir do início do segundo semestre, todo esse trajeto será feito pelo BRT”, disse o então prefeito.

Legenda: Reprodução de maquete divulgada em junho de 2018 pela Seinf Foto: Reprodução/Arquivo DN

Samuel Dias explica que, na época, “não houve a liberação das obras pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes)”, que é o responsável por trechos federais das vias públicas.

Porém, em abril de 2018, o DNIT e a Prefeitura de Fortaleza chegaram a assinar um termo de cessão do trecho entre o viaduto da Av. Borges de Melo e o da Av. Jornalista Tomaz Coelho (em Messejana), o que autorizava o início das intervenções pela gestão municipal.

Novo corredor na Av. Mister Hull

Legenda: Corredor de ônibus da Av. Bezerra de Menezes deve ser interligado à Av. Mister Hull Foto: Thiago Gadelha

Além do corredor na BR-116, a Prefeitura de Fortaleza pretende implantar outro na Avenida Mister Hull. A ideia é que ele funcione como uma extensão do BRT da Avenida Bezerra de Menezes até o Terminal do Antônio Bezerra.

Os projetos para essa intervenção e para a requalificação do corredor da Bezerra de Menezes, contudo, ainda serão feitos. Para elaborá-los, o Município receberá R$ 2,5 milhões, também por meio do Novo PAC.

“O PAC está financiando a elaboração dos projetos. Com o projeto na mão, a prefeitura pode buscar outro financiamento, inclusive com o próprio Governo Federal. Mas essas ainda não estão no hall de obras da Prefeitura”, finaliza o titular da Seinf.