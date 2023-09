Prefeito divulga maquete de túnel no cruzamento das avenidas Aguanambi e Domingos Olímpio

O prefeito José Sarto divulgou, na manhã desta quinta-feira (21), a maquete eletrônica do túnel que deve ser construído no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi, em Fortaleza.

A previsão, segundo ressaltou o prefeito, é garantir mais fluidez no trânsito local, assim como proporcionar travessias mais seguras para pedestres.

"Compartilho com vocês a maquete eletrônica do túnel que vamos construir no cruzamento das avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi. O equipamento vai proporcionar mais fluidez no trânsito do local, reduzir o tempo de viagem e facilitar travessias mais seguras para quem transita por lá", escreveu o prefeito em publicação nas redes sociais.

A construção de um túnel no cruzamento é projeto antigo do Município, como parte de corredor de transporte entre a BR-116 e a Aguanambi.

Conforme apresentado na maquete divulgada por Sarto, a obra contemplará projeto paisagístico, novos passeios, e faixa de pedestre ao nível das calçadas. A passagem subterrânea contará com duas faixas por sentido.

Legenda: José Sarto divulga construção de túnel entre as avenidas Avenidas Domingos Olímpio e Aguanambi Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Ainda segundo José Sarto, o projeto faz parte do pacote de investimentos em obras de infraestrutura da Prefeitura para 2024. A data de execução da obra não foi divulgada.

Após a divulgação do vídeo por Sarto, o Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf) para mais informações sobre o equipamento e aguarda retorno.