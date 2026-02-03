Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado
Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O Programa Universidade para Todos (Prouni) divulgou, nesta terça-feira (3), o resultado da primeira chamada dos candidatos pré-aprovados para o primeiro semestre de 2026. A segunda chamada será divulgada em 2 de março.
A relação deve ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
A iniciativa disponibiliza bolsas de estudo integrais (100% financiadas) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.
Neste ano, o programa oferta o maior número de bolsas da história: 594.519, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais.
Conforme o edital, o candidato pré-selecionado deverá comprovar suas informações pessoais entregando a documentação necessária na instituição de ensino superior para a qual foi selecionado.
Aqueles que não conseguirem uma vaga na primeira chamada permanecem concorrendo à segunda chamada do programa.
Lista de espera
Para participar da lista de espera do programa, o candidato deverá manifestar interesse no Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março.
A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.