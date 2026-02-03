Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:05)
Ceará
Site do Prouni.
Legenda: Neste ano, o programa oferta 594.519 bolsas de estudo.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

O Programa Universidade para Todos (Prouni) divulgou, nesta terça-feira (3), o resultado da primeira chamada dos candidatos pré-aprovados para o primeiro semestre de 2026. A segunda chamada será divulgada em 2 de março.

A relação deve ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

A iniciativa disponibiliza bolsas de estudo integrais (100% financiadas) e parciais (50%) em instituições privadas de ensino superior.

Neste ano, o programa oferta o maior número de bolsas da história: 594.519, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais. 

Conforme o edital, o candidato pré-selecionado deverá comprovar suas informações pessoais entregando a documentação necessária na instituição de ensino superior para a qual foi selecionado. 

Aqueles que não conseguirem uma vaga na primeira chamada permanecem concorrendo à segunda chamada do programa. 

Veja também

teaser image
Victor Ximenes

Sefaz-CE prepara novo concurso público e deve lançar edital em breve

teaser image
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Lista de espera

Para participar da lista de espera do programa, o candidato deverá manifestar interesse no Portal Acesso Único nos dias 25 e 26 de março

A lista estará disponível na página do Prouni, também no Portal Acesso Único, no dia 31 de março, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Site do Prouni.
Ceará

Prouni 2026: resultado da 1ª chamada é divulgado

Consulta deve ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
Há 32 minutos
Um carro branco de autoescola com a inscrição 'EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR' trafegando em uma pista de testes do DETRAN, com cones de sinalização, uma placa de limite de velocidade de 40 km/h e montanhas nebulosas ao fundo.
Ceará

Baliza não será mais obrigatória em prova prática da CNH no Ceará

Detran-CE seguirá novas diretrizes publicadas pela Secretaria Nacional de Trânsito.

Matheus Facundo
02 de Fevereiro de 2026
Homem caminhando em dia chuvoso, vista por trás, segurando um guarda-chuva preto coberto de gotas de chuva e usando uma mochila azul.
Ceará

Pré-estação chuvosa no CE termina abaixo da média mesmo com chuvas no fim de janeiro; veja volumes

Maiores precipitações se concentraram em apenas uma semana.

Nicolas Paulino
02 de Fevereiro de 2026
Mulher protegida por guarda-chuva durante um dia chuvoso, com edifícios coloridos ao fundo.
Ceará

95 cidades do CE estão sob aviso de chuvas e ventos intensos; veja locais

Condições meteorológicas estão previstas para metade do território cearense.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
O governador Elmano de Freitas fala ao microfone à frente de um painel verde que anuncia a inauguração da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Professor Paulo Ayrton. Ele está cercado por secretários e assessores durante a cerimônia.
Ceará

CE precisa concluir 108 escolas para finalizar universalização do tempo integral no Ensino Médio

Meta da gestão de Elmano de Freitas é concluir unidades ainda em 2026.

Thatiany Nascimento, Nicolas Paulino e Sofia Leite*
02 de Fevereiro de 2026
Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)
Ceará

Beach Park: campanha “Residentes do Ceará 2026” se encerra nesta segunda (02)

Os ingressos adquiridos durante a campanha podem ser utilizados até abril.

Agência de Conteúdo DN
02 de Fevereiro de 2026
Foto de protesto pedindo justiça pelo cão Orelha em Fortaleza.
Ceará

Justiça por Orelha: manifestantes protestam na Beira Mar de Fortaleza contra violência animal

Ato na capital cearense faz parte de mobilização que pede responsabilização pelos responsáveis por torturar o cão em Santa Catarina.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Registro do acidente de moto em Novo Oriente, no interior do Ceará.
Ceará

Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste em Novo Oriente (CE); veja vídeo

Acidente foi registrado na madrugada de sábado (31).

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Profissionais de saúde transportando paciente em maca por um corredor movimentado de hospital.
Ceará

Mais de 1.000 cearenses por mês entram na Justiça para acesso à saúde pública

Pedidos de medicamentos e tratamentos lideram a lista.

Theyse Viana
01 de Fevereiro de 2026
Fotos mostram veículos após acidente de trânsito em São Gonçalo do Amarante.
Ceará

Casal morre atropelado enquanto tentava empurrar carro sem combustível no Ceará

Acidente em rodovia de São Gonçalo do Amarante também deixou outros feridos.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
fachada hospital santa casa, muro.
Ceará

Centro de Hemodiálise é inaugurado na Santa Casa de Fortaleza

O serviço é gratuito via SUS.

Redação
31 de Janeiro de 2026
Cena de ensino em sala de aula, com professora interagindo com a lousa e estudantes em primeiro plano.
Ceará

Precatórios de Fortaleza: veja detalhes do acordo sobre o pagamento dos professores

Acordo para pagamento foi firmado nessa quinta-feira (29).

Theyse Viana
31 de Janeiro de 2026
Três mulheres praticam ioga sentadas na grama com as mãos em prece. Em primeiro plano, um filhote de cachorro caramelo veste uma camiseta listrada e olha para o lado.
Ceará

Yoga com pets em Fortaleza: conheça projeto que promove aulas com filhotes para adoção

Evento ajuda a divulgar abrigos e arrecadar verbas revertidas em doação de rações.

Clarice Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Ceará

Carnaval no Benfica: como equilibrar o impacto entre queixas e o ‘direito de festejar’

Em 2026, o polo teve mudança no local do palco e as apresentações que ocorriam na Praça João Gentil foram para a Praça da Gentilândia

Thatiany Nascimento
31 de Janeiro de 2026
Pessoa manipulando uma carteira de trânsito digital.
Ceará

Detran-CE cadastra novos instrutores autônomos; saiba como participar

O órgão tem feito o credenciamento dos profissionais.

Lucas Monteiro
30 de Janeiro de 2026
Foto de raios.
Ceará

Ceará registra mais 21 mil raios em janeiro; veja cidade mais atingida

Ao longo de 2025, foram registrados mais de 167 mil raios.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Imagem aérea mostra motociclista trafegando em faixa preferencial pintada de azul em avenida de Fortaleza.
Ceará

Faixa azul para motos pode dobrar mortes no trânsito, aponta estudo da UFC e da USP

Pesquisa mostra que circulação “livre” induz comportamento de risco em motociclistas.

Theyse Viana
30 de Janeiro de 2026
Pessoa com guarda-chuva vermelho caminhando de costas em um dia de chuva, com gotas d'água visíveis no ar e no chão molhado.
Ceará

Chuvas reduzem, mas 23 cidades do CE têm aviso de ‘perigo potencial’

Previsão do Inmet indica chuvas e ventos intensos até este sábado (31).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Campus da Unilab.
Ceará

Sisu 2026: veja lista de aprovados na Unilab

Universidade oferta mais de mil vagas para o ano letivo.

Renato Bezerra
30 de Janeiro de 2026
Alunos uniformizados em sala de aula de escola municipal. No primeiro plano, uma estudante de óculos olha atentamente para a frente; sobre sua mesa, cadernos e uma pasta rosa.
Ceará

Prefeitura vai investir parte do dinheiro dos precatórios na climatização de escolas de Fortaleza

Informação foi dada pelo secretário Idilvan Alencar. Conforme lei aprovada em Fortaleza, 80% dos valores serão repassados aos professores e 20% para melhorias na rede.

Clarice Nascimento, Paulo Roberto Maciel* e Nicolas Paulino
30 de Janeiro de 2026