Sefaz-CE prepara novo concurso público e deve lançar edital em breve

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) prepara um novo concurso público para este ano, quando a autarquia completa 190 anos.

Segundo o secretário Fabrízio Gomes, na segunda-feira (2), foi dado um passo importante para a realização do certame.

"Acabei de enviar para a Casa Civil a licença de licitação para a contratação da banca que vai fazer o concurso. Em breve, traremos mais novidades, como quantidade de vagas e como será o concurso", disse Gomes.

O último concurso da Sefaz-CE foi realizado em 2022, com 94 vagas para auditores adjuntos e salários de R$ 16 mil, à época.