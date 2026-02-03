Arsenal x Chelsea na Copa da Liga Inglesa: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam na Carabao Cup em partida transmitida ao vivo no Brasil
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:44)
Arsenal e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (3) na Carabao Cup, em partida válida pela semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- Disney+ Premium
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal: Kepa; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Zubimendi, Rice e Odegaard; Saka, Gyökeres e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Estêvão, Pedro Neto e João Pedro. Técnico: Liam Rosenior.
ARSENAL X CHELSEA | FICHA TÉCNICA
- Competição: semifinal da Copa da Liga Inglesa
- Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
- Data: 03/02/2026 (terça-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
