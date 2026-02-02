No Corinthians, Paz detalha desgaste no Fortaleza: 'Esse peso eu não queria carregar mais'

Marcelo Paz, ex-CEO do Fortaleza, desabafou ao falar sobre a saída dele do Leão. Atual Executivo de Futebol do Corinthians, ele admitiu desgaste pessoal no fim da passagem pelo Tricolor em entrevista no programa Bola da Vez, da ESPN, em vídeo publicado neste sábado (31).

Acredito muito que o Fortaleza vai voltar pra série A, tem elenco, estrutura e comando para isso. Porém, eu já vinha num desgaste pessoal muito grande no Fortaleza. Pessoas se surpreenderam com a minha saída. Foi de uma vez e tal. As pessoas que estão dentro do clube, todas elas sabem que eu estava estava altamente desgastado. Todas elas. Eu não vou nominar porque não fica legal. Mas todas que eu falei mais de uma vez ao longo do ano, (sabiam do) meu desgaste pessoal, meu desejo de encerrar esse ciclo. Já era um peso muito grande. Marcelo Paz Ao detalhar a saída do Fortaleza

Campeão da Supercopa com o Timão, Paz comparou o ambiente dos dois clubes. Atuante no Leão por mais de uma década, Paz desempenhou diferentes funções. O mandatário revela que, mesmo o Corinthians sendo dono da segunda maior torcida do país, ele se sente mais leve diante das pressões sofridas nas últimas temporadas no Fortaleza. Em 2025, ele viu o time ser rebaixado para a segunda divisão.

"O Corinthians tem 35 milhões de torcedores. É uma pressão maior, um clube com a mídia muito maior. Eu estou me sentindo muito mais leve aqui. O peso que eu carregava lá de 11 anos, de ser cobrado por tudo, de ser responsável por tudo, de ser incompreendido muitas vezes, de ter que não falar determinadas coisas para não gerar situações complicadas... De ficar calado após ter saído, vendo muita coisa sendo falada que não é o ideal, que não é verdadeira. Esse peso eu não queria carregar mais. Estou mais leve aqui porque não tenho e não trago esse peso da história e de ser torcedor fanático.", finalizou Paz.

