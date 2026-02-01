Diário do Nordeste
Ceará x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vovô pode ter novidades de atletas que ainda não estrearam

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
Jogada
Legenda: O atacante Lucca tem dois gols marcados no Campeonato Cearense
Foto: Kid Júnior/SVM

O Ceará encara o Horizonte, neste domingo (1º), às 18h, pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. Com objetivo de garantir vaga na semifinal do estadual, as equipes voltam a se enfrentar depois de sete anos. O Vovô é mandante do duelo que acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

O Alvinegro vem de duas goleadas seguidas na competição, diante de Tirol e Ferroviário. No último confronto, na abertura da segunda fase, o Vovô goleou o Tubarão da Barra, por 5 a 1, no PV. Para o duelo desta noite, Mozart tem duas novas opções de jogadores que foram regularizados: o zagueiro Júlio César e o meia-atacante Matheusinho.

Do outro lado, o Horizonte chega para o duelo depois de ficar no empate em 1 a 1 com o Iguatu, na última terça. O time de Adriano Albino tem os duelos contra Ceará e Floresta para tentar a classificação para a semifinal do estadual. Na primeira fase, o Galo do Tabuleiro tinha conquistado cinco pontos em quatro jogos, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagem, do Instagram do Jogada. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ E O MELHOR ATAQUE

O Ceará teve uma semana livre com treinos para montar a estratégia diante do Horizonte. Opção no jogo passado, o zagueiro Júlio César ainda não estreou com a camisa do Ceará. Mesma situação do meia-atacante Matheusinho, que teve seu nome publicado no boletim da CBF ao longo da semana e está liberado para o confronto. Ele vira opção no meio-campo ou nas pontas do time.

Por outro lado, o Alvinegro deve ter a ausência do lateral-direito Alex Silva, que sentiu desconforto na coxa direita com nove minutos de partida contra o Ferroviário. Com isso, Rafael Ramos assume o lado de campo na defesa do Ceará. 

O duelo no estádio Presidente Vargas é o último antes da reabertura da Arena Castelão para o primeiro clássico-rei da temporada, no dia 8 de fevereiro. Sendo assim, o treinador alvinegro deve utilizar o jogo para testar opções e variações no seu elenco antes de enfrentar o Fortaleza.

O Vovô tem o ataque mais afiado da competição, com 12 gols marcados em cinco jogos. A artilharia da equipe é dividida entre Vina e Matheus Araújo, com três bolas na rede cada, seguidos por Lucca, que tem dois gols. A lista tem ainda os que balançaram a rede em uma oportunidade no estadual: Fernandinho, Pedro Gilmar, Enzo e Pedro Henrique.

GALO DO TABULEIRO PRONTO  

Com treinos no estádio Domingão, o Horizonte teve cinco dias de preparação. Para enfrentar o Ceará, Adriano Albino tem todos os atletas à disposição e vem com força máxima para o PV. A equipe tem o desejo de voltar a figurar entre as quatro melhores equipes do Campeonato Cearense.

O Galo soma apenas uma vitória e uma derrota ao longo da competição. O triunfo foi diante do Maracanã, na terceira rodada, enquanto que o resultado negativo veio contra o Fortaleza, ainda na primeira fase também. Fora isso, o time saiu com a igualdade frente a Quixadá, Ferroviário e Iguatu.

A equipe marcou cinco gols no Cearense, com o lateral-esquerdo Max Silva puxando a lista de artilheiros do Galo, tendo deixado duas bolas nas redes em cobranças de falta. Guilherme, Weberth e Paulinho P10 fizeram os outros gols do Horizonte na competição.

Formado na base do Ceará, Paulinho P10 tem hoje 34 anos e é um dos mais experientes do elenco canarinho. No cenário estadual, o meio-campista já atuou no Maranguape, Caucaia, Iguatu, Maracanã, Pacatuba, Itapipoca, Tirol e Crateús.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Pedro Gilmar (Júlio César), Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima, Matheus Araújo e Vina (Matheusinho); Pedro Henrique e Lucca. Técnico: Mozart.

Horizonte: Frank; Daelson Moura, Tiago Bettim, Rafael Augusto e Max Silva; Ramos, Lauro Max e Paulinho P10; Betinho, Palominha e Leozinho. Técnico: Adriano Albino.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X HORIZONTE

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE
Data: 01/02/26 (domingo)
Horário: 18h (horário de Brasília)
Árbitro: Joanilson Scarcella
Assistente 1: Naílton Oliveira 
Assistente 2: Zaqueu Linhares
Quarto árbitro: Leandro Martins

 

