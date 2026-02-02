Diário do Nordeste
Erandir Feitosa assume o Caucaia após deixar comando das Leoas

Profissional vai liderar o time durante o ano de 2026

Redação producaodiario@svm.com.br
Legenda: Erandir Feitosa, novo técnico do Caucaia.
Foto: Divulgação/Caucaia

Erandir Feitosa é o novo técnico do Caucaia para a temporada 2026. O profissional, que já passou pela Raposa como jogador, foi anunciado pelo clube nesta segunda-feira (2). O profissional assume a nova equipe após a descontinuidade do time feminino do Fortaleza. 

No comando das Leoas desde 2024, Erandir conquistou um Campeonato Cearense, uma Copa Maria Bonita e o inédito acesso da equipe à Série A1 do Brasileiro. Antes, ele passou pelo Semear/Caucaia e pelo Atlético-CE como auxiliar técnico. 

Em 2026, o Caucaia vai disputar a Série B do Campeonato Cearense. A equipe faz parte do Grupo B junto com Itapipoca, Atlético-CE, Crateús e Guarany de Sobral. A competição tem início no mês de março.

