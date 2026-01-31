Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Após empate do Fortaleza, Lucas Sasha dispara: ‘agora começam os jogos maiores’

Jogador afirmou que não vê o empate com o Iguatu como 'tão negativo assim'

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 19:00)
Jogada
Legenda: Fortaleza acerta renovação de contrato de Lucas Sasha até o fim de 2026
Foto: Davi Rocha/SVM

O volante Lucas Sasha minimizou os impactos do empate do Fortaleza em 1 a 1 com o Iguatu, mesmo com o Leão tendo jogado mais da metade da partida com um jogador a mais. Na opinião do jogador, o resultado não foi “tão negativo assim”.

Claro que a gente quer vencer todos os jogos. Começo de temporada, esses jogos contra times que vêm mais pra defender, todo mundo espera que a gente vai sempre ganhar de goleada, que vão ser sempre jogos muito fáceis. Na realidade, hoje a gente enfrenta um futebol muito competitivo, que não há mais bobo no futebol”, disse Sasha à Verdinha.

O jogador também falou sobre a dificuldade do clube de aproveitar a vantagem numérica em campo para vencer as partidas. O mesmo cenário aconteceu na primeira rodada, quando o Leão ficou no empate com o Ferroviário, mesmo com um a mais.

Desde o ano passado que, com um a mais, o nosso jogo não encaixa. Hoje não foi diferente, a gente tentou, tentou, não conseguiu sair com a vitória. Mas eu não vejo tão negativo assim, a gente tá num processo, ainda é um começo de trabalho”, destacou.

Agora vem aí o jogo contra o Ceará, que é um jogo grande para nós, depois vêm as semifinais, começam os jogos maiores pra nós. Eu tenho certeza que o nosso time vai crescer bastante.
Lucas Sasha
Jogador do Fortaleza

Na próxima rodada, a última desta segunda fase do Campeonato Cearense, o Fortaleza enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei de 2026, no domingo (8). Já o Iguatu visita o Ferroviário, no PV, também no domingo. As duas partidas serão às 18h.

Foto de Lucas Sasha, que acertou renovação de contrato com o Fortaleza até o fim de 2026

Jogada

