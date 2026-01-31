Fortaleza x Iguatu: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na busca de manter a sequência de vitórias no Campeonato Cearense, o Fortaleza vai enfrentar o Iguatu, neste sábado (31), a partir das 16h30 no Estádio Presidente Vargas.

O Tricolor de Aço vem de quatro vitórias consecutivas — somando com os resultados da primeira fase — mesmo com uma equipe que ainda tem desfalques e precisa repor peças.

Já o Azulão do Centro-Sul quer a primeira vitória na segunda fase, para tentar uma vaga na semifinal do Manjadinho.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Verdes Mares. O Diário do Nordeste fará o Tempo Real e a Verdinha fará a transmissão ao vivo pela 92.5 e no YouTube do Jogada, no @jogadasvm.

RETROSPECTO

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no dia 31 de janeiro de 2024, exatos dois anos. Na ocasião, o Fortaleza venceu por 3 a 1.

No histórico do confronto, foram oito jogos, sendo cinco vitórias do Fortaleza, dois empates e um triunfo do Iguatu. Como mandante, o Tricolor de Aço nunca perdeu para o Azulão.

COMO CHEGA O FORTALEZA?

Thiago Carpini teve três dias de preparação após vencer o Floresta por 1 a 0 na última segunda-feira (26). Para o duelo, o treinador conta com o possível retorno de Pierre. No último jogo, o atleta estava no departamento médico com lombalgia.

O técnico tem 20 atletas regularizados e à disposição. O lateral-direito Paulinho, que já treina no clube desde a semana passada, ainda não foi registrado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID.

Outro reforço é o atacante Vitinho, que chegará a Fortaleza neste domingo (1º). O atleta chega para reforçar a ponta direita do sistema ofensivo do Leão do Pici.

COMO CHEGA O IGUATU?

O Iguatu é treinado por Washington Luiz. Na primeira fase, a equipe se classificou na terceira colocação e, agora, na segunda, empatou por 1 a 1 contra o Horizonte.

O Azulão do Centro-Sul viajou para Fortaleza na sexta-feira (30). O técnico terá o retorno de Tiaguinho, que cumpriu suspensão após o terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, não conta com os atletas Talisson Calcinha e Vitor Salvador, que não viajaram e estão no departamento médico.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Brenno; Mailton, Brítez, Cardona, Lucas Crispim; Lucas Sasha, Ryan (Pierre), Rodrigo; Pochettino, Moisés, Bareiro. Técnico: Thiago Carpini.

Iguatu: Zé Rafael; Max Oliveira, Diguinho, Biel Potiguar, Eric; Wagner Vidal, Rogério, Caio Soares, Cássio; Tiaguinho Silva, Jeffinho. Técnico: Washington Luiz.

ARBITRAGEM

Árbitro: Léo Simão Holanda (CBF Elite)

Assistentes 1 e 2: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CBF Elite)

Quarto Árbitro: Amarilia Sampaio Coelho (CBF)

VAR: Antônio Magno Lima Cordeiro (CBF Elite)