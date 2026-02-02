Diário do Nordeste
Especulado no Fortaleza, Laquintana é emprestado a equipe do futebol espanhol

Vínculo com equipe europeia será até junho deste ano

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:37)
Jogada
Nacho Laquintana, atacante uruguaio de 27 anos
Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O atacante Nacho Laquintana foi emprestado pelo RB Bragantino para o Huesca, da Espanha. O atleta era de interesse do Fortaleza, envolvido na negociação que o atacante Herrera foi comprado pelo clube de Bragança Paulista.

Laquintana ficará até junho de 2026, ao fim da temporada europeia. O uruguaio tem vínculo com o Massa Bruta desde abril de 2023, com 65 partidas disputadas e seis gols marcados.

O atacante está no RB Bragantino desde 2023. Em 2024, o atleta foi emprestado para o Santos e fez apenas onze jogos. Ano passado, pelo Bragantino, foram 34 jogos, quatro gols e seis assistências. Na última temporada, o atleta também teve uma sequência de convocações para a Seleção Uruguaia.

A negociação é parte do acordo entre Fortaleza e Red Bull Bragantino a respeito do atacante Herrera, vendido para a equipe de Bragança Paulista. Além da parte financeira, tinha também a vinda por empréstimo, para reforçar o elenco tricolor.

