Especulado no Fortaleza, Laquintana é emprestado a equipe do futebol espanhol
Vínculo com equipe europeia será até junho deste ano
O atacante Nacho Laquintana foi emprestado pelo RB Bragantino para o Huesca, da Espanha. O atleta era de interesse do Fortaleza, envolvido na negociação que o atacante Herrera foi comprado pelo clube de Bragança Paulista.
Laquintana ficará até junho de 2026, ao fim da temporada europeia. O uruguaio tem vínculo com o Massa Bruta desde abril de 2023, com 65 partidas disputadas e seis gols marcados.
O atacante está no RB Bragantino desde 2023. Em 2024, o atleta foi emprestado para o Santos e fez apenas onze jogos. Ano passado, pelo Bragantino, foram 34 jogos, quatro gols e seis assistências. Na última temporada, o atleta também teve uma sequência de convocações para a Seleção Uruguaia.
A negociação é parte do acordo entre Fortaleza e Red Bull Bragantino a respeito do atacante Herrera, vendido para a equipe de Bragança Paulista. Além da parte financeira, tinha também a vinda por empréstimo, para reforçar o elenco tricolor.