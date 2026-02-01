Diário do Nordeste
Àrbitro admite que não estava bem colocado, por isso só marcou pênalti para o Ceará após ida ao VAR

Joanílson Scarcella foi o árbitro da partida entre Ceará x Horizonte no PV

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:55)
Jogada
Legenda: Joanílson Scarcella foi o árbitro da partida entre Ceará x Horizonte no PV
Foto: Reprodução / FCF TV

O árbitro Joanílson Scarcella concedeu entrevisra coletiva após a partida entre Ceará 4x0 Horizonte neste domingo no PV pelo Campeonato Cearense. Ele apitou o jogo e comentou sua polêmica marcação, não marcando um pênalti para o Ceará aos 44 do 2º tempo, ao considerar ombro a ombro, ou seja, lance normal em disputa dentro da área do jogador do Ceará, Juan Alano e o defensor do Horizonte, Athyrson.

Só após a ida ao VAR, operado pelo Francisco Naydson Albuquerque de Souza, o árbitro mudou sua decisão e marcou a penalidade. Ele explicou que após ver as imagens, foi possível ver um toque faltoso nas costas do jogador do Ceará.

"Na minha visão do campo, eu estava próximo, eu vejo um contato ombro a ombro. E que não tinha impacto para o penal. E com a queda, o atacante pega a bola com a mão, por isso eu marco um tiro livre direto a favor do Horizonte. Mas como indica o protocolo, eu aguardo a checagem do VAR, e o Naydson, junto com o Magno (Magno Cordeiro estava no AVAR), me chamaram para uma revisão. Eles mostraram que o contato não foi ombro a ombro, que foi um contato nas costas, com impacto, e ainda teve um empurrão. Eu estava próximo, mas faltou só a angulação".

