Corinthians derrota o Flamengo e conquista o bicampeonato da Supercopa Rei
Gabriel Paulista e Yuri Alberto marcaram no Mané Garrincha
O Corinthians é campeão da Supercopa Rei! A equipe superou o Flamengo por 2 a 0 neste domingo (1). O zagueiro Gabriel Paulista e o atacante Yuri Alberto marcaram. Mais de 71 mil pessoas lotaram o Estádio Mané Garrincha para acompanhar o duelo entre o dono da taça da Copa do Brasil e o atual Campeão do Brasileiro. Este é o segundo título do time paulista na competição.
Um primeiro tempo de fortes disputas, especialmente no meio-campo. O Rubro-Negro carioca apareceu no ataque em lances com Varela, Plata, Pulgar e Pedro. No entanto, a equipe esbarrou na organização defensiva do adversários. O Corinthians levou a melhor na etapa inicial. Aos 25 minutos, Gabriel Paulista abriu o placar para o Time do Povo.
Após Gustavo Henrique desviar de cabeça para o camisa 3 só completar para o fundo do gol e marcar o primeiro dele com a camisa corintiana. A equipe de Dorival Júnior ainda teve outra grande chance em jogada de Depay, mas Rossi se esticou para fazer grande defesa. A partida foi para o intervalo sem mudanças no placar.
O Flamengo já iniciou o segundo tempo com a expulsão de Carrascal, após falta em Bidon na reta final da etapa anterior. Atrás no placar, o time carioca pressionou. Aos 3 minutos, Erick Pulgar finalizou de cabeceio na trave. Filipe Luís fez uma mudança importante. Tirou Pedro para colocar Lucas Paquetá, em reestreia. No primeiro lance, ao receber a bola na entrada da área, tentou passe para Arrascaeta, mas errou.
O time paulista respondeu em jogada de velocidade de Yuri Alberto, que enfrentou a marcação e finalizou para fora. Em seguida, foi a vez de Memphis Depay marcar, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o tento. A equipe comandada por Dorival Júnior ainda teve chance com André, que errou. O camisa 9 do Corinthians ainda teve outra grande oportunidade nos acréscimos e mandou na trave.
Pelo Flamengo, Lucas Paquetá ainda teve oportunidade de marcar e mandou por cima do gol adversário. Em outra chance inacreditável, Yuri Alberto ficou com a bola e avançou pelo meio, encobriu Rossi e marcou o que seria o segundo do Corinthians. A arbitragem, no entanto, deu impedimento. O VAR revisou e confirmou o tento que selou a vitória do Timão diante do Rubro-Negro.