Arsenal bate o Corinthians e é campeão do 1º Mundial de Clubes Feminino

O Arsenal levou o título da primeira edição da Copa das Campeãs feminina. primeiro torneio mundial de clubes organizado pela Fifa. A equipe enfrentou o Corinthians neste domingo (1), no Estádio Emirates, em Londres. As Brabas abriram o placar, mas as adversárias conseguiram virar o marcador na prorrogação.

Smith, Wubben-Moy e Foord balançaram as redes para as anfitriãs. Gabi Zanotti e Vic Albuquerque descontaram para o grupo comandado por Lucas Piccinato. A disputa reúne a campeã da Liga dos Campeões da UEFA e a vencedora da Libertadores da categoria.

O primeiro tempo foi de tirar o fôlego, com as duas equipes impondo velocidade. Mas foram as donas da casa que abriram o placar aos 14 minutos. A jogada ocorreu após vacilo de Letícia Teles no recuo da bola. Ela deixou Russo de frente para o gol, mas Lelê fez a defesa. No rebote, Smith completou para deixar o Arsenal a frente. O empate veio seis minutos depois. Após cobrança de escanteio de Andressa Alves, Gabi Zanotti cabeceou para deixar tudo igual.

As anfitriãs iniciaram a última etapa com pressão ofensiva. Não demorou para a ampliarem. Aos 12 minutos, após cruzamento na área vindo da direita, Wubben-May sobe para cabecear e fazer o segundo do time inglês. As duas equipes fizeram mudanças. Aos 45, Robledo sofreu falta de McCabe na área. A arbitragem verificou o lance e marcou pênalti para as Brabas. Vic Albuquerque cobrou e deixou tudo igual no Emirates.

Na prorrogação, as Brabas quase ampliaram com Vic Albuquerque, mas Borbe saiu para a defesa. As anfitriãs voltaram a liderar o placar em jogada de contra-ataque, com gol de Foord, que definiu a vitória e o título inédito para o clube inglês.