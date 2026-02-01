Vina e Matheus Araújo marcam metade dos gols do Ceará e dividem artilharia do Estadual

O Ceará tem disparado o melhor ataque do Campeonato Cearense, com 16 gols. O dobro do 2º no quesito, o Fortaleza, que fez 8. E dois jogadores do Ceará são responsáveis pela metade dos gols da equipe na competição: Vina e Matheus Araújo.

Ambos tem 4 gols e dividem a artilharia do Campeonato Cearense. Eles voltaram a marcar diante do Horizonte, na goleada de 4x0, com Matheus abrindo o placar e Vina fechando.

Veja os jogos com gols de Matheus Araújo e Vina na temporada:

Ceará 1x0 Maranguape

Vina

Tirol 1x4 Ceará

Vina (2), Matheus Araújo

Ferroviário 1x5 Ceará

Matheus Araújo (2)

Ceará 4x0 Horizonte

Matheus Araújo e Vina

Artilharia do Cearense 2026:

Matheus Araújo e Vina (Ceará) - 4 gols

Bareiro (Fortaleza) - 3 gols

Lucca (Ceará) - 2 gols

Pedro Henrique (Ceará) - 2 gols

Max (Horizonte) - 2 gols

Pochettino (Fortaleza) - 2 gols

Mena (Ferroviário) - 2 gols