Vina e Matheus Araújo marcam metade dos gols do Ceará e dividem artilharia do Estadual
Os dois jogadores têm 4 gols na competição
O Ceará tem disparado o melhor ataque do Campeonato Cearense, com 16 gols. O dobro do 2º no quesito, o Fortaleza, que fez 8. E dois jogadores do Ceará são responsáveis pela metade dos gols da equipe na competição: Vina e Matheus Araújo.
Ambos tem 4 gols e dividem a artilharia do Campeonato Cearense. Eles voltaram a marcar diante do Horizonte, na goleada de 4x0, com Matheus abrindo o placar e Vina fechando.
Veja os jogos com gols de Matheus Araújo e Vina na temporada:
Ceará 1x0 Maranguape
Vina
Tirol 1x4 Ceará
Vina (2), Matheus Araújo
Ferroviário 1x5 Ceará
Matheus Araújo (2)
Ceará 4x0 Horizonte
Matheus Araújo e Vina
Artilharia do Cearense 2026:
Matheus Araújo e Vina (Ceará) - 4 gols
Bareiro (Fortaleza) - 3 gols
Lucca (Ceará) - 2 gols
Pedro Henrique (Ceará) - 2 gols
Max (Horizonte) - 2 gols
Pochettino (Fortaleza) - 2 gols
Mena (Ferroviário) - 2 gols