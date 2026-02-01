Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Vina e Matheus Araújo marcam metade dos gols do Ceará e dividem artilharia do Estadual

Os dois jogadores têm 4 gols na competição

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:20)
Jogada
Legenda: Vina e Matheus Araújo dividem a artilharia do Estadual com 4 gols
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

O Ceará tem disparado o melhor ataque do Campeonato Cearense, com 16 gols. O dobro do 2º no quesito, o Fortaleza, que fez 8. E dois jogadores do Ceará são responsáveis pela metade dos gols da equipe na competição: Vina e Matheus Araújo.

Ambos tem 4 gols e dividem a artilharia do Campeonato Cearense. Eles voltaram a marcar diante do Horizonte, na goleada de 4x0, com Matheus abrindo o placar e Vina fechando.

Veja os jogos com gols de Matheus Araújo e Vina na temporada:

Ceará 1x0 Maranguape
Vina

Tirol 1x4 Ceará
Vina (2), Matheus Araújo

Ferroviário 1x5 Ceará
Matheus Araújo (2)

Ceará 4x0 Horizonte
Matheus Araújo e Vina

Artilharia do Cearense 2026:

Matheus Araújo e Vina (Ceará) - 4 gols
Bareiro (Fortaleza) - 3 gols
Lucca (Ceará) - 2 gols
Pedro Henrique (Ceará) - 2 gols
Max (Horizonte) - 2 gols
Pochettino (Fortaleza) - 2 gols
Mena (Ferroviário) - 2 gols

