Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após consolidar projeto da FFU, Marcelo Paz deixa presidência; Barcellos assume

FFU representa 34 clubes brasileiros de várias divisões

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 11:09)
Jogada
Legenda: Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians.
Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Marcelo Paz não é mais presidente da FFU (Futebol Forte União). Alessandro Barcellos, do Internacional, foi aclamado para assumir o cargo na entidade que representa 34 clubes brasileiros nas negociações de direitos de transmissão. 
 
A assembleia que definiu o novo presidente da FFU por aclamação também escolheu a nova diretoria administrativa, a constituição do comitê condominial e marcou a transição. O encontro ocorreu na última sexta-feira (30). 

Ex-CEO do Fortaleza e agora Executivo de Futebol do Corinthians, Marcelo Paz estava na presidência da FFU desde novembro de 2023. O dirigente cearense recebeu agradecimento formal da FFU pelo trabalho realizado enquanto ocupou o cargo. 

O cearense foi responsável por liderar o projeto desde o início e foi fundamental para construir aliança entre os clubes em busca de objetivos coletivos maiores. 

Entre as conquistas, estão a formatação e consolidação do modelo de venda dos direitos de transmissão de TV de 2025 a 2029. Com isso, logo no primeiro ano, houve um aumento de R$460 milhões se comprado a 2024, apenas com direitos de TV. Isso representa um incremento de 55% por clube. Além disso, promoveu maior equilíbrio entre os clubes que e menos arrecadam. 

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional e agora da FFU, a nova gestão deve seguir com o  projeto coletivo, que entra em fase de consolidação.

“Assumir a presidência da FFU é dar sequência a um trabalho que gerou resultados concretos para os clubes. Nosso desafio agora é consolidar esse modelo, fortalecer os ativos, ampliar a capacidade de planejamento e seguir avançando de forma conjunta com todas as entidades que compõe o ecossistema do futebol brasileiro”, destacou o novo presidente.

Assuntos Relacionados
homem em pé

Jogada

Após consolidar projeto da FFU, Marcelo Paz deixa presidência; Barcellos assume

FFU representa 34 clubes brasileiros de várias divisões

Redação Há 1 hora

Jogada

Flamengo x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela Supercopa do Brasil

Redação Há 2 horas
Lucca comemora gol pelo Ceará

Jogada

Ceará x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vovô pode ter novidades de atletas que ainda não estrearam

Samuel Conrado 01 de Fevereiro de 2026
Thiago Carpini, técnico do Fortaleza

Jogada

Carpini dispara após empate do Fortaleza com Iguatu: ‘antijogo ridículo e arbitragem conivente’

Treinador demonstrou chateação com circunstâncias da partida e com as críticas ao time

Daniel Farias 31 de Janeiro de 2026
Foto de Lucas Sasha, que acertou renovação de contrato com o Fortaleza até o fim de 2026

Jogada

Após empate do Fortaleza, Lucas Sasha dispara: ‘agora começam os jogos maiores’

Jogador afirmou que não vê o empate com o Iguatu como 'tão negativo assim'

Daniel Farias 31 de Janeiro de 2026

Jogada

São Paulo x Santos: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista

Redação 31 de Janeiro de 2026