Após consolidar projeto da FFU, Marcelo Paz deixa presidência; Barcellos assume

Marcelo Paz não é mais presidente da FFU (Futebol Forte União). Alessandro Barcellos, do Internacional, foi aclamado para assumir o cargo na entidade que representa 34 clubes brasileiros nas negociações de direitos de transmissão.



A assembleia que definiu o novo presidente da FFU por aclamação também escolheu a nova diretoria administrativa, a constituição do comitê condominial e marcou a transição. O encontro ocorreu na última sexta-feira (30).

Ex-CEO do Fortaleza e agora Executivo de Futebol do Corinthians, Marcelo Paz estava na presidência da FFU desde novembro de 2023. O dirigente cearense recebeu agradecimento formal da FFU pelo trabalho realizado enquanto ocupou o cargo.

O cearense foi responsável por liderar o projeto desde o início e foi fundamental para construir aliança entre os clubes em busca de objetivos coletivos maiores.

Entre as conquistas, estão a formatação e consolidação do modelo de venda dos direitos de transmissão de TV de 2025 a 2029. Com isso, logo no primeiro ano, houve um aumento de R$460 milhões se comprado a 2024, apenas com direitos de TV. Isso representa um incremento de 55% por clube. Além disso, promoveu maior equilíbrio entre os clubes que e menos arrecadam.

Alessandro Barcellos, presidente do Internacional e agora da FFU, a nova gestão deve seguir com o projeto coletivo, que entra em fase de consolidação.

“Assumir a presidência da FFU é dar sequência a um trabalho que gerou resultados concretos para os clubes. Nosso desafio agora é consolidar esse modelo, fortalecer os ativos, ampliar a capacidade de planejamento e seguir avançando de forma conjunta com todas as entidades que compõe o ecossistema do futebol brasileiro”, destacou o novo presidente.