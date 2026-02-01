Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carlos Alcaraz vence Djokovic e completa Grand Slam como o mais jovem da história

Espanhol de 22 anos conquista o Australian Open, vira sobre Djokovic e alcança feito inédito na Era Aberta

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:41)
Jogada
Legenda: Alcaraz vence Djokovic no Australia Open.
Foto: IZHAR KHAN / AFP

Carlos Alcaraz fez história na manhã deste domingo (1º) ao se tornar o mais jovem tenista a completar o Grand Slam. O espanhol conquistou o Australian Open ao derrotar o sérvio Novak Djokovic em uma final intensa, decidida em quatro sets.

Mesmo após perder o primeiro set para Djokovic, que buscava o 25º título de Grand Slam, o espanhol reagiu com autoridade e virou a partida. A vitória veio por 3 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5, consolidando sua posição como número 1 do mundo.

Djokovic, de 38 anos, encontrou dificuldades físicas após uma semifinal extenuante contra o italiano Jannik Sinner, vencida em cinco sets na sexta-feira (30). Dono de dez títulos em dez finais disputadas em Melbourne, o sérvio viu diminuir mais uma oportunidade de alcançar o Major que o isolaria como o maior campeão da história, superando Margaret Court.

Na decisão, Alcaraz demonstrou maturidade, resistência física e criatividade. Capaz de sustentar ralis longos e devolver bolas improváveis, o espanhol impôs um ritmo que nem mesmo a experiência de Djokovic conseguiu conter.

GRUPO SELETO

Com apenas 22 anos, Alcaraz passa a integrar um grupo restrito de seis tenistas que venceram os quatro torneios do Grand Slam na Era Aberta: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

O feito foi alcançado de forma inédita em termos de idade. Rafael Nadal completou o Grand Slam aos 24 anos, Roger Federer aos 27, e Djokovic aos 29.

Além disso, Alcaraz tornou-se o mais jovem da Era Aberta a conquistar sete títulos de Grand Slam, superando o recorde de Bjorn Borg. Antes do título na Austrália, o espanhol já havia vencido Roland Garros (2004 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e o US Open (2022 e 2025).

Assuntos Relacionados
teniistas

Jogada

Carlos Alcaraz vence Djokovic e completa Grand Slam como o mais jovem da história

Espanhol de 22 anos conquista o Australian Open, vira sobre Djokovic e alcança feito inédito na Era Aberta

Redação Há 1 hora
homem em pé

Jogada

Após consolidar projeto da FFU, Marcelo Paz deixa presidência; Barcellos assume

FFU representa 34 clubes brasileiros de várias divisões

Redação 01 de Fevereiro de 2026

Jogada

Flamengo x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela Supercopa do Brasil

Redação 01 de Fevereiro de 2026
Lucca comemora gol pelo Ceará

Jogada

Ceará x Horizonte: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vovô pode ter novidades de atletas que ainda não estrearam

Samuel Conrado 01 de Fevereiro de 2026
Thiago Carpini, técnico do Fortaleza

Jogada

Carpini dispara após empate do Fortaleza com Iguatu: ‘antijogo ridículo e arbitragem conivente’

Treinador demonstrou chateação com circunstâncias da partida e com as críticas ao time

Daniel Farias 31 de Janeiro de 2026
Foto de Lucas Sasha, que acertou renovação de contrato com o Fortaleza até o fim de 2026

Jogada

Após empate do Fortaleza, Lucas Sasha dispara: ‘agora começam os jogos maiores’

Jogador afirmou que não vê o empate com o Iguatu como 'tão negativo assim'

Daniel Farias 31 de Janeiro de 2026