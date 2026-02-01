Carlos Alcaraz vence Djokovic e completa Grand Slam como o mais jovem da história

Carlos Alcaraz fez história na manhã deste domingo (1º) ao se tornar o mais jovem tenista a completar o Grand Slam. O espanhol conquistou o Australian Open ao derrotar o sérvio Novak Djokovic em uma final intensa, decidida em quatro sets.

Mesmo após perder o primeiro set para Djokovic, que buscava o 25º título de Grand Slam, o espanhol reagiu com autoridade e virou a partida. A vitória veio por 3 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5, consolidando sua posição como número 1 do mundo.

Djokovic, de 38 anos, encontrou dificuldades físicas após uma semifinal extenuante contra o italiano Jannik Sinner, vencida em cinco sets na sexta-feira (30). Dono de dez títulos em dez finais disputadas em Melbourne, o sérvio viu diminuir mais uma oportunidade de alcançar o Major que o isolaria como o maior campeão da história, superando Margaret Court.

Na decisão, Alcaraz demonstrou maturidade, resistência física e criatividade. Capaz de sustentar ralis longos e devolver bolas improváveis, o espanhol impôs um ritmo que nem mesmo a experiência de Djokovic conseguiu conter.

GRUPO SELETO

Com apenas 22 anos, Alcaraz passa a integrar um grupo restrito de seis tenistas que venceram os quatro torneios do Grand Slam na Era Aberta: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open.

O feito foi alcançado de forma inédita em termos de idade. Rafael Nadal completou o Grand Slam aos 24 anos, Roger Federer aos 27, e Djokovic aos 29.

Além disso, Alcaraz tornou-se o mais jovem da Era Aberta a conquistar sete títulos de Grand Slam, superando o recorde de Bjorn Borg. Antes do título na Austrália, o espanhol já havia vencido Roland Garros (2004 e 2025), Wimbledon (2023 e 2024) e o US Open (2022 e 2025).