Carpini dispara após empate do Fortaleza com Iguatu: ‘antijogo ridículo e arbitragem conivente’

Thiago Carpini, técnico do Fortaleza, demonstrou chateação com a realidade da partida contra o Iguatu, que terminou empatada em 1 a 1. Além de avaliar os erros da equipe, o treinador disparou contra a postura do adversário e contra a atuação da arbitragem.

“Infelizmente, quem jogou futebol foi o Fortaleza, não teve 15 minutos de bola rolando no segundo tempo. Aí você vai buscar uma superioridade numérica sem futebol? E a arbitragem conivente com isso? Todo mundo quer ver futebol, não ver o que foi visto hoje pelo Iguatu, com todo respeito. Antijogo ridículo, feio de ver. Segundo tempo com 13 minutos de bola rolando, isso é um absurdo”, disparou Carpini.

Legenda: Thiago Carpini, técnico do Fortaleza Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Quanto a arbitragem contribuiu para o futebol? Zero. A arbitragem autorizou o Emanuel a entrar em campo e o árbitro deu amarelo. Então amarela a quarta árbitra que autorizou ele a entrar. Aí na rodada que vem ele tá apitando de novo. Então é triste para o futebol, futebol cearense, nós merecemos mais, nosso estado. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

O treinador também falou que as críticas ao início de temporada precisam ser feitas com mais cautela, já que o clube ainda tenta se organizar após o rebaixamento para a Série B. Carpini pediu que as críticas sejam mais justas neste momento da temporada.

“A gente entende a frustração e a chateação, mas existem coisas boas sendo construídas. Vai ser um ano difícil. A gente estancou a ferida de tudo o que aconteceu do descenso, a gente tá pagando conta de um prejuízo grande dentro de um campeonato e as pessoas querem que na sexta rodada a gente seja o time perfeito, com tanta coisa ainda sendo moldada. A gente precisa ter um pouco mais de cautela”, afirmou.

Sobre a partida, Carpini parabenizou a equipe pela postura em, saindo atrás do placar pela primeira vez na temporada, conseguir buscar o empate. Na avaliação do treinador, o principal erro do time foi a falta de efetividade no ataque.

"Acho que o principal hoje foi a postura da minha equipe: sair através no placar pela primeira vez na temporada, com toda a atmosfera adversa que a gente vive e traz do ano passado, que as pessoas insistem em fomentar cada vez mais só as coisas ruins, contra tudo isso a gente tem tentado se blindar. Fico feliz porque tivemos força e organização para buscar o empate. Falta efetividade e a gente sofre no final", concluiu o treinador.