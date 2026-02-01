Diário do Nordeste
Flamengo x Corinthians: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela Supercopa do Brasil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa do Brasil
Foto: Adriano Fontes/Flamengo e Rodrigo Coca / Corinthians

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1º) às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil. A partida é um jogo único entre o Campeão Brasileiro, o Flamengo, e o Campeão da Copa do Brasil, o Corinthians. Se a partida terminar empatada, será decidida nos pênaltis.

As duas equipes decidiram a Supercopa do Brasil de 1991, com o Corinthians vencendo por 1x0 e ficando com a taça. O Flamengo é o maior vencedor da competição, com 3 títulos: 2020, 2021 e 2025.

Na temporada 2026, o Flamengo está em situação complicada no Campeonato Carioca, com apenas 4 pontos em 5 jogos e corre risco de ir para o quadrangular do rebaixamento.

Na estreia da Série A, o Rubro-Negro perdeu para o São Paulo por 2x1 no Morumbis.

O Corinthians está no G8 do Paulistão, em 4º com 8 pontos. E na Série A, estreou com derrota para o Bahia, por 2x1 na Vila Belmiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida pela Globo, SporTV, Premiere e getv.

Palpites 

Prováveis Escalações

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

