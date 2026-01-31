São Paulo x Santos: onde assistir, palpites e prováveis escalações
Partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista
São Paulo e Santos se enfrentam neste sábado (31) às 20h30, no estádio Morumbis, em São Paulo (SP), pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.
Em 5 rodadas, o Tricolor Paulista tem apenas 4 pontos e está ameaçado de rebaixamento, na 14ª colocação.
Mas a equipe mostrou força ao vencer na estreia da Série A na quarta-feira, vencendo o Flamengo por 2x1 no Morumbis.
O Santos também faz um Paulistão ruim, em 11º com 6 pontos. A equipe está 1 ponto do G8, zona de classificação para a 2ª Fase, mas 2 do Z2.
E na estreia da Série A na quarta-feira, perdeu para a Chapecoense por 4x2 na Arena Condá.
Onde Assistir
A partida será transmitida pela Cazé TV, Record e HBO Max.
Palpites
Prováveis Escalações
SÃO PAULO
Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Dória); Maik, Bobadilla, Danielzinho, Marcos Antônio e Enzo Diaz (Wendell); Luciano e Lucca (Calleri). Técnico: Hernán Crespo
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinicus, Adonis Frías, Luan Peres e Vini Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Rollheiser, Lautaro Díaz, Barreal e Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Arbitragem
Árbitro: João Vitor Gobi
Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa
VAR: Adriano de Assis Miranda