Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (31)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:43)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (31) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (31), NA NBA
- 14h | Charlotte Hornets x San Antonio Spurs | Prime Video
- 21h | Indiana Pacers x Atlanta Hawks | League Pass
- 21h30 | Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans | League Pass
- 22h | Miami Heat x Chicago Bulls | League Pass
- 22h | Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves | League Pass
- 22h30 | Houston Rockets x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
