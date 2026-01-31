Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (31)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 13:43)
Jogada
Legenda: Gordon Hayward, jogador do Charlotte Hornets, durante jogo da NBA
Foto: BROCK WILLIAMS-SMITH / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV deste sábado (31) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (31), NA NBA

  • 14h | Charlotte Hornets x San Antonio Spurs | Prime Video
  • 21h | Indiana Pacers x Atlanta Hawks | League Pass
  • 21h30 | Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans | League Pass
  • 22h | Miami Heat x Chicago Bulls | League Pass
  • 22h | Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves | League Pass
  • 22h30 | Houston Rockets x Dallas Mavericks | ESPN 2 e Disney+
Assuntos Relacionados
Ceará voltará a disputar a segunda divisão nacional do futebol feminino

Jogada

Ceará disputará a Série A2 do Brasileirão feminino em 2026 a convite da CBF

Vovô voltará a disputar a competição após três temporadas; time foi campeão em 2022

Daniel Farias Há 47 minutos
Foto de Gordon Hayward, jogador do Charlotte Hornets, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (31)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Estêvão em ação pelo Chelsea

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 31 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora
Matheus Araújo comemora gol pelo Ceará

Jogada

Com TikTok, SVM transmite Ceará x Horizonte em cinco plataformas; confira

A partida terá transmissão gratuita com imagens ao vivo na conta oficial do Diário do Nordeste, além de cobertura multiplataforma do Jogada

Alexandre Mota 31 de Janeiro de 2026
Elenco do Fortaleza comemora gol

Jogada

TV Verdes Mares transmite ao vivo Fortaleza x Iguatu pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida é válida pela 2ª fase do Estadual

Alexandre Mota 31 de Janeiro de 2026
Fortaleza quer manter a sequência de vitórias

Jogada

Fortaleza x Iguatu: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 2ª rodada da Segunda Fase da competição

Fernanda Alves 31 de Janeiro de 2026