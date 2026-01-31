Diário do Nordeste
Ceará vira sobre o Realizar e vence mais uma na Superliga B de vôlei feminino

Com o resultado, o time chega aos 18 pontos conquistados, ocupando atualmente a quinta posição

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:18)
Jogada
Legenda: Ceará vira sobre o Realizar e vence mais uma na Superliga B
Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC

O Ceará conquistou uma vitória importante na Superliga B de vôlei feminino. O Vovô venceu o Realizar de virada, por 3 a 2, parciais de 23-25, 23-25, 25-21, 25-20 e 15-13. O time fez valer o mando de quadra e conquistou a sexta vitória na competição.

Jogando no ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza (CE), o time comandado pelo técnico Raphael Dantas perdeu os dois primeiros sets, mas teve poder de reação para vencer os três sets seguintes e alcançar a vitória.

Com o resultado, o time chega aos 18 pontos conquistados, ocupando atualmente a quinta posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Vovô enfrenta o Mampituba (SC), pela 11ª rodada. O jogo será na terça-feira (3), às 19h30.

