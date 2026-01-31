Diário do Nordeste
TV Verdes Mares transmite ao vivo Fortaleza x Iguatu pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida é válida pela 2ª fase do Estadual

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:48)
Jogada
Legenda: O Fortaleza busca a classificação às semifinais do Campeonato Cearense de 2026
Foto: Kid Júnior / SVM

TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Fortaleza x Iguatu pela 2ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026. O duelo ocorre sábado (31), às 16h30, no estádio Presidente Vargas (PV).

A expectativa é de abertura da transmissão na Rede Globo às 16h15. A narração será de Brenno Rebouças, com os comentários de André Almeida e as reportagens do confronto com Lucas Catrib.

A nova etapa é formada por dois chaveamentos. O Grupo A tem Fortaleza, FerroviárioHorizonte, e o Grupo B conta com Ceará, Floresta e Iguatu. Diferente da 1ª fase, os times agora duelam entre as chaves, com três rodadas - os dois melhores de cada avançam às semifinais.

