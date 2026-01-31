Com TikTok, SVM transmite Ceará x Horizonte em cinco plataformas; confira

O Sistema Verdes Mares (SVM) transmite o jogo entre Ceará x Horizonte em cinco plataformas diferentes e gratuitas. Ao todo, o duelo deste domingo (1º), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV), será exibido no TikTok, Instagram e Facebook, com imagens, além da Verdinha (92.5 FM) e no Youtube (Canal Jogada), em áudio.

A estratégia faz parte de um novo plano de cobertura multiplaforma do SVM para os momntos decisivos do Campenato Cearense de 2026, que está nas últimas rodadas da 2ª fase. Vale ressaltar que no sábado (31) o conglomerado de mídia também exibe a partida entre Fortaleza x Iguatu, às 16h30, no PV, na TV Verdes Mares (Rede Globo).

O duelo também será exibido na Verdinha (92,5 FM) e no YouTube (Canal do Jogada). Deste modo, os torcedores podem conferir todos os detalhes do Estadual da melhor forma.

TRANSMISSÕES DO SVM DE CEARÁ X HORIZONTE

Rádio Verdinha 92.5 FM : https://www.verdinha.verdesmares.com.br

: https://www.verdinha.verdesmares.com.br YouTube do Jogada : https://www.youtube.com/@jogadasvm

: https://www.youtube.com/@jogadasvm TikTok do Diário do Nordeste : https://www.tiktok.com/@diariodonordeste

: https://www.tiktok.com/@diariodonordeste Instagram do Jogada : https://www.instagram.com/jogadasvm

: https://www.instagram.com/jogadasvm Facebook do Diário do Nordeste: https://www.facebook.com/diariodonordeste

JOGOS E TRANSMISSÕES

31/01 - 16h30

Fortaleza x Iguatu: TV Verdes Mares, Verdinha e Youtube (Jogada)

01/02 - 18h