Com TikTok, SVM transmite Ceará x Horizonte em cinco plataformas; confira

A partida terá transmissão gratuita com imagens ao vivo na conta oficial do Diário do Nordeste, além de cobertura multiplataforma do Jogada

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 11:48)
Jogada
Legenda: O Ceará busca confirmar vaga na semifinal do Campeonato Cearense de 2026
Foto: Kid Júnior / SVM

O Sistema Verdes Mares (SVM) transmite o jogo entre Ceará x Horizonte em cinco plataformas diferentes e gratuitas. Ao todo, o duelo deste domingo (1º), às 18h, no estádio Presidente Vargas (PV), será exibido no TikTokInstagram Facebook, com imagens, além da Verdinha (92.5 FM) e no Youtube (Canal Jogada), em áudio.

A estratégia faz parte de um novo plano de cobertura multiplaforma do SVM para os momntos decisivos do Campenato Cearense de 2026, que está nas últimas rodadas da 2ª fase. Vale ressaltar que no sábado (31) o conglomerado de mídia também exibe a partida entre Fortaleza x Iguatu, às 16h30, no PV, na TV Verdes Mares (Rede Globo).

O duelo também será exibido na Verdinha (92,5 FM) e no YouTube (Canal do Jogada). Deste modo, os torcedores podem conferir todos os detalhes do Estadual da melhor forma.   

TRANSMISSÕES DO SVM DE CEARÁ X HORIZONTE

JOGOS E TRANSMISSÕES

31/01 - 16h30 

  • Fortaleza x Iguatu: TV Verdes Mares, Verdinha e Youtube (Jogada)

01/02 - 18h 

  • Ceará x Horizonte: TikTok (Diário do Nordeste), Instagram (Jogada) e Facebook (Diário do Nordeste) com imagens; Verdinha, Youtube Jogada (áudio)
