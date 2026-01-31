Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (31)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 31 de janeiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SÁBADO (31)
CAMPEONATO CEARENSE
- 16h30 | Fortaleza x Iguatu | TV Verdes Mares
CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)
- 09h | Bochum x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball
- 09h | Holstein Kiel x Greuther Furth | OneFootball
- 09h | Eintracht Braunschweig x Karlsruher | OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 09h30 | Stoke City x Southampton | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 10h | Real Oviedo x Girona | ESPN 4 e Disney+
- 12h15 | Osasuna x Villarreal | ESPN 2 e Disney+
- 14h30 | Levante x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Elche x Barcelona | ESPN e Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 10h | Troyes x Le Mans | SportyNet
CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)
- 10h | 1860 Munique x Alemannia Aachen | Canal GOAT
CAMPEONATO ITALIANO
- 11h | Pisa x Sassuolo | Disney+
- 14h | Napoli x Fiorentina | CazéTV e Disney+
- 16h45 | Cagliari x Hellas Verona | Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
- 11h30 | Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen | Sportv, Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 | RB Leipzig x Mainz 05 | Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 | Augsburg x St. Pauli | OneFootball
- 11h30 | Hoffenheim x Union Berlin | OneFootball
- 11h30 | Werder Bremen x Borussia Monchengladbach | OneFootball
- 14h30 | Hamburgo x Bayern de Munique | Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO INGLÊS
- 12h | Leeds United x Arsenal | ESPN e Disney+
- 12h | Wolverhampton x Bournemouth | ESPN 4 e Disney+
- 12h | Brighton x Everton | Xsports e Disney+
- 14h30 | Chelsea x West Ham | ESPN e Disney+
- 17h | Liverpool x Newcastle | Disney+
CAMPEONATO HOLANDÊS
- 12h30 | AZ x NEC Nijmegen | Disney+
- 17h | Sparta Rotterdam x Groningen | Disney+
CAMPEONATO TURCO
- 14h | Besiktas x Konyaspor | Disney+
CAMPEONATO POTIGUAR
- 15h | Laguna x Potiguar | TV FNF (YouTube)
- 16h | QFC x América-RN | Canal GOAT e TV Tropical
- 19h | Potyguar x ABC | Canal GOAT
CAMPEONATO PAULISTA
- 16h | Guarani x Ponte Preta | TNT e HBO Max
- 20h30 | São Paulo x Santos | Record, CazéTV e HBO Max
- 20h30 | Primavera x Portuguesa | HBO Max
CAMPEONATO GOIANO
- 16h | Atlético-GO x CRAC | Canal GOAT e TV Brasil Central
CAMPEONATO PARANAENSE
- 16h | Cianorte x Coritiba | Canal GOAT, RIC TV e TV Coxa
CAMPEONATO ALAGOANO
- 16h | CRB x ASA | TV Pajuçara
CAMPEONATO PARAENSE
- 16h | São Francisco-PA x Remo | TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (YouTube)
CAMPEONATO SERGIPANO
- 16h | Lagarto x Itabaiana | TV Atalaia
CAMPEONATO CAPIXABA
- 16h | Desportivo Ferroviária x Porto Vitória | TV Vitória
CAMPEONATO GAÚCHO
- 16h30 | Grêmio x Juventude | Premiere
- 16h30 | Caxias x Internacional | Sportv
CAMPEONATO MINEIRO
- 16h30 | Pouso Alegre x Atlético-MG | Globo, Premiere e ge tv
- 18h30 | América-MG x URT | Sportv e Premiere
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 16h30 | Sport x Santa Cruz | Globo
- 16h30 | Retrô x Decisão | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 16h30 | Vitória-PE x Náutico | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 16h30 | Jaguar x Maguary | TV FPF Betnacional
CAMPEONATO MATO-GROSSENSE
- 16h30 | Cuiabá x Nova Mutum | TV Centro América
CAMPEONATO PARAIBANO
- 16h30 | Campinense x Botafogo-PB | Globo
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 16h30 | Kaiserslautern x Elversberg | OneFootball e Canal GOAT
CAMPEONATO ESCOCÊS
- 17h | Dundee United x Hearts | OneFootball
CAMPEONATO ACREANO
- 17h | Adesg x Galvez | TV Gazeta AC
CAMPEONATO FRANCÊS
- 17h05 | Monaco x Rennes | CazéTV
CAMPEONATO PORTUGUÊS
- 17h30 | Alverca x Estrela Amadora | Xsports e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h45 | Independiente x Vélez Sarsfield | ESPN 4 e Disney+
- 22h | Atlético Tucumán x Huracán | Disney+
CAMPEONATO MEXICANO
- 20h | Atlético San Luis x Chivas Guadalajara | Disney+
