Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (31)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 31 de janeiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O atacante Estêvão foi vendido do Palmeiras para o Chelsea por cerca de R$ 389 milhões
Foto: Glyn Kirk / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV deste sábado (31) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SÁBADO (31)

CAMPEONATO CEARENSE

  • 16h30 | Fortaleza x Iguatu | TV Verdes Mares

CAMPEONATO ALEMÃO (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 09h | Bochum x Schalke 04 | Canal GOAT e OneFootball
  • 09h | Holstein Kiel x Greuther Furth | OneFootball
  • 09h | Eintracht Braunschweig x Karlsruher | OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 09h30 | Stoke City x Southampton | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 10h | Real Oviedo x Girona | ESPN 4 e Disney+
  • 12h15 | Osasuna x Villarreal | ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 | Levante x Atlético de Madrid | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Elche x Barcelona | ESPN e Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 10h | Troyes x Le Mans | SportyNet

CAMPEONATO ALEMÃO (TERCEIRA DIVISÃO)

  • 10h | 1860 Munique x Alemannia Aachen | Canal GOAT

CAMPEONATO ITALIANO

  • 11h | Pisa x Sassuolo | Disney+
  • 14h | Napoli x Fiorentina | CazéTV e Disney+
  • 16h45 | Cagliari x Hellas Verona | Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 11h30 | Eintracht Frankfurt x Bayer Leverkusen | Sportv, Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30 | RB Leipzig x Mainz 05 | Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30 | Augsburg x St. Pauli | OneFootball
  • 11h30 | Hoffenheim x Union Berlin | OneFootball
  • 11h30 | Werder Bremen x Borussia Monchengladbach | OneFootball
  • 14h30 | Hamburgo x Bayern de Munique | Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO INGLÊS

  • 12h | Leeds United x Arsenal | ESPN e Disney+
  • 12h | Wolverhampton x Bournemouth | ESPN 4 e Disney+
  • 12h | Brighton x Everton | Xsports e Disney+
  • 14h30 | Chelsea x West Ham | ESPN e Disney+
  • 17h | Liverpool x Newcastle | Disney+

CAMPEONATO HOLANDÊS

  • 12h30 | AZ x NEC Nijmegen | Disney+
  • 17h | Sparta Rotterdam x Groningen | Disney+

CAMPEONATO TURCO

  • 14h | Besiktas x Konyaspor | Disney+

CAMPEONATO POTIGUAR

  • 15h | Laguna x Potiguar | TV FNF (YouTube)
  • 16h | QFC x América-RN | Canal GOAT e TV Tropical
  • 19h | Potyguar x ABC | Canal GOAT

CAMPEONATO PAULISTA

  • 16h | Guarani x Ponte Preta | TNT e HBO Max
  • 20h30 | São Paulo x Santos | Record, CazéTV e HBO Max
  • 20h30 | Primavera x Portuguesa | HBO Max

CAMPEONATO GOIANO

  • 16h | Atlético-GO x CRAC | Canal GOAT e TV Brasil Central

CAMPEONATO PARANAENSE

  • 16h | Cianorte x Coritiba | Canal GOAT, RIC TV e TV Coxa

CAMPEONATO ALAGOANO

  • 16h | CRB x ASA | TV Pajuçara

CAMPEONATO PARAENSE

  • 16h | São Francisco-PA x Remo | TV Cultura-PA, Canal do Benja e Esporte na Cultura (YouTube)

CAMPEONATO SERGIPANO

  • 16h | Lagarto x Itabaiana | TV Atalaia

CAMPEONATO CAPIXABA

  • 16h | Desportivo Ferroviária x Porto Vitória | TV Vitória

CAMPEONATO GAÚCHO

  • 16h30 | Grêmio x Juventude | Premiere
  • 16h30 | Caxias x Internacional | Sportv

CAMPEONATO MINEIRO

  • 16h30 | Pouso Alegre x Atlético-MG | Globo, Premiere e ge tv
  • 18h30 | América-MG x URT | Sportv e Premiere

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 16h30 | Sport x Santa Cruz | Globo
  • 16h30 | Retrô x Decisão | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 16h30 | Vitória-PE x Náutico | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 16h30 | Jaguar x Maguary | TV FPF Betnacional

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE

  • 16h30 | Cuiabá x Nova Mutum | TV Centro América

CAMPEONATO PARAIBANO

  • 16h30 | Campinense x Botafogo-PB | Globo

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 16h30 | Kaiserslautern x Elversberg | OneFootball e Canal GOAT

CAMPEONATO ESCOCÊS

  • 17h | Dundee United x Hearts | OneFootball

CAMPEONATO ACREANO

  • 17h | Adesg x Galvez | TV Gazeta AC

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 17h05 | Monaco x Rennes | CazéTV

CAMPEONATO PORTUGUÊS

  • 17h30 | Alverca x Estrela Amadora | Xsports e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h45 | Independiente x Vélez Sarsfield | ESPN 4 e Disney+
  • 22h | Atlético Tucumán x Huracán | Disney+

CAMPEONATO MEXICANO

  • 20h | Atlético San Luis x Chivas Guadalajara | Disney+
