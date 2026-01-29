Qual a maior torcida da Capital? Pesquisa aponta números das torcidas de Ceará e Fortaleza

Uma rivalidade centenária que reside e perpassa pela identidade de um povo. O contexto apontado explica a paixão que movimenta Ceará e Fortaleza ao longo das décadas, em uma disputa que existe em qualquer esfera social e contagia quem se faz presente, deixando uma pergunta curiosa no ar: quem tem mais torcida na Capital? A nova pesquisa de opinião pública do Instituto Opnus, cedida com exclusividade ao Sistema Verdes Mares, aponta o resultado dessa questão na terra alencarina.

Segundo o documento, os alvinegros são maioria na Terra da Luz, com 30% das respostas, superando os arquirrivais tricolores, que surgem com 27%. O recorte funciona como parâmetro específico para a preferência no município e sintetiza, em escala reduzida, o tamanho das torcidas.

Assim, o Clássico-Rei é hegemônico na região. O 3º colocado, por exemplo, é o Flamengo, com 3%. O montante de entrevistados que não torce para nenhum clube também chama a atenção, com 26%.

O resultado é diferente do ambiente macro do estudo, com abrangência em todo o Estado. No recorte, o Flamengo salta para a liderança, com 22%, seguido por Ceará (14%) e Fortaleza (11%). A amostragem então reforça o senso de pertencimento dos moradores da Capital, que conseguem vivenciar mais os principais clubes e sofrem menos influência dos impactos do eixo Sul-Sudeste, que contempla mais times com difusão nacional, em um processo histórico de fortalecimento das marcas.

O caminhar é longo para definir uma maior representatividade local, no entanto, é fato que as “placas tectônicas” do esporte estão em movimento, com maior fluxo de interesse, investimento e adesão. O rebaixamento de Vovô e Leão para a Série B foi duro golpe, mas não dissolve os trabalhos recentes.

Metodologia da pesquisa

A pesquisa foi feita de maneira presencial, com aplicação de questionário estruturado, junto a população de 16 anos ou mais do Estado. As mulheres foram a maioria das entrevistadas (53%), sendo 47% homens. Do total, 25,5% são da capital cearense e 16,3% da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Já 11,6% são de outras regiões do Ceará. Ao todo, foram ouvidas 3.600 pessoas.

Em um recorte mais específico, como a análise de dados apenas da cidade de Fortaleza, o corpo do estudo contou com aproximadamente 900 entrevistas. E isso torna a margem de erro superior a 2%.

Legenda: Veja a evolução dos números ao longo dos anos Foto: Arte/SVM

Arte: Louise Dutra / Arte SVM