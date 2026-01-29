Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

Formado no Leão, meia de 20 anos vai atuar no futebol italiano e garante retorno financeiro ao clube cearense

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza
Foto: Genoa CFC

O meia-atacante Alex Amorim foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Genoa, da Itália. O cearense de 20 anos foi vendido pelo Alverca, de Portugal, por 7,5 milhões de euros, equivalente a R$ 46,58 milhões na atual conversão do euro para o real.

Amorim assinou contrato com o Genoa até a temporada 2030, em um acordo que prevê ainda o acréscimo de até 3 milhões de euros caso o atleta atinja metas estabelecidas. Neste caso, o valor total chegaria a até 10,5 milhões de euros (R$ 65,22 milhões).

O meia-atacante foi formado nas categorias de base e revelado profissionalmente pelo Fortaleza. O Leão ainda é detentor de 50% dos direitos econômicos e, por isso, pode faturar até 5,25 milhões de euros (R$ 32,86 milhões, de acordo com a cotação atual).

VEJA A NOTA DO GENOA

Gênova, 29 de janeiro de 2026 – O Genoa CFC anuncia a aquisição definitiva dos direitos de jogo do meio-campista Alexsandro Amorim de Freitas, do FC Alverca. Ele escolheu a camisa número 4.

Nascido em 18 de maio de 2005 em Fortaleza, Alex é um meio-campista que alia qualidade e quantidade, com espírito de sacrifício e dedicação – valores que personificam perfeitamente o DNA genovês. Apesar da pouca idade, já demonstrou autoridade, técnica e visão de jogo na primeira divisão portuguesa, tendo disputado 21 partidas e marcado dois gols nesta temporada.

Sua carreira começou no Brasil, nas categorias de base do Fortaleza EC, onde assinou seu primeiro contrato profissional em 2022. No ano seguinte, estreou na equipe principal em uma partida da Copa do Brasil e, antes de se transferir para o exterior, passou meia temporada emprestado ao Athletic Club. No verão de 2025, juntou-se ao Alverca.

Boa sorte ao Genoa, Alex!

Assuntos Relacionados
Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam

Jogada

Flamengo perde e ex-jogadores de Ceará e Fortaleza marcam; veja resultados do 1º dia da Série A

Seis atletas que passaram por Ceará ou Fortaleza balançaram as redes na rodada de abertura, que também teve tropeço rubro-negro e empates de destaque

Daniel Farias Há 23 minutos
Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

Jogada

Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

Formado no Leão, meia de 20 anos vai atuar no futebol italiano e garante retorno financeiro ao clube cearense

Daniel Farias Há 1 hora
Atletas em ação no Clássico-Rei

Jogada

Qual a maior torcida da Capital? Pesquisa aponta números das torcidas de Ceará e Fortaleza

O material foi produzido pelo Instituto Opnus e cedido ao Sistema Verdes Mares

Alexandre Mota Há 1 hora
Nova pesquisa apontou quais times têm mais torcedores entre o público jovem em Fortaleza

Jogada

Jovens fortalezenses preferem torcer para Ceará ou Fortaleza? Veja levantamento

Levantamento ouviu jovens de 16 a 24 anos e traça o cenário das torcidas no estado

Daniel Farias Há 2 horas
jogadores

Jogada

Maranguape e Maracanã empatam no 1º jogo do quadrangular da permanência

Equipes se enfrentaram no Estádio Moraisão em mais uma rodada do Cearense

Crisneive Silveira 28 de Janeiro de 2026
jogador

Jogada

Apresentado no Ceará, Júlio César celebra acerto e detalha características como zagueiro

Defensor de 22 anos acertou com o Alvinegro por dois anos

Crisneive Silveira 28 de Janeiro de 2026