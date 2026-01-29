Amorim é anunciado pelo Genoa em negociação que vai render milhões ao Fortaleza

O meia-atacante Alex Amorim foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Genoa, da Itália. O cearense de 20 anos foi vendido pelo Alverca, de Portugal, por 7,5 milhões de euros, equivalente a R$ 46,58 milhões na atual conversão do euro para o real.

Amorim assinou contrato com o Genoa até a temporada 2030, em um acordo que prevê ainda o acréscimo de até 3 milhões de euros caso o atleta atinja metas estabelecidas. Neste caso, o valor total chegaria a até 10,5 milhões de euros (R$ 65,22 milhões).

O meia-atacante foi formado nas categorias de base e revelado profissionalmente pelo Fortaleza. O Leão ainda é detentor de 50% dos direitos econômicos e, por isso, pode faturar até 5,25 milhões de euros (R$ 32,86 milhões, de acordo com a cotação atual).

VEJA A NOTA DO GENOA

Gênova, 29 de janeiro de 2026 – O Genoa CFC anuncia a aquisição definitiva dos direitos de jogo do meio-campista Alexsandro Amorim de Freitas, do FC Alverca. Ele escolheu a camisa número 4.

Nascido em 18 de maio de 2005 em Fortaleza, Alex é um meio-campista que alia qualidade e quantidade, com espírito de sacrifício e dedicação – valores que personificam perfeitamente o DNA genovês. Apesar da pouca idade, já demonstrou autoridade, técnica e visão de jogo na primeira divisão portuguesa, tendo disputado 21 partidas e marcado dois gols nesta temporada.

Sua carreira começou no Brasil, nas categorias de base do Fortaleza EC, onde assinou seu primeiro contrato profissional em 2022. No ano seguinte, estreou na equipe principal em uma partida da Copa do Brasil e, antes de se transferir para o exterior, passou meia temporada emprestado ao Athletic Club. No verão de 2025, juntou-se ao Alverca.

Boa sorte ao Genoa, Alex!